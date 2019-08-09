В Крым едут "нищие" туристы, и туристический сезон-2020 может быть еще хуже, чем нынешний. Причина в открытии железнодорожной части Крымского моста, которая позволит еще более несостоятельным туристам путешествовать на полуостров, – заявил блогер Александр Горный.

В мирное время Крым принимал приблизительно 1,2-1,3 миллиона россиян. Эта цифра была результатом большой напряженной работы, в том числе рекламной. Кроме того, Крым тогда был очень дешевым для россиян. Он был и безопасным. Он был довольно комфортным для того чтобы в него добираться.

В 2012 году мы приняли в Крыму 1 миллион 350 тысяч туристов – максимальное количество, которое мы могли принять.

Сейчас Крым принимает приблизительно столько же россиян. Но немного изменился контингент. Раньше в Крым из Санкт-Петербурга ехала интеллигенция отдохнуть от Путина и его портретов, но сейчас они не ездят. Их заменили отправляемыми бюджетниками и людьми, которые едут по льготным путевкам.

Крымский пейзаж Девять Трендов

Раньше этих людей по льготным путевкам и бюджетников отправляли самолетами. Сейчас их будут отправлять поездами. И это единственное, что изменится – стоимость отправки для того, кто отправляет, станет чуть меньше.

Сколько они смогут отправить, прогнозировать сложно, потому что это не рынок, это не собственное желание, не какая-то коммерческая составляющая. Просто Путин позвонил, сказал губернатору: "Отправьте столько-то тысяч человек в Крым, возьмите под контроль".

Но последние 3 года эти отправки стали значительно меньше.

Я считаю, что нет никаких естественных условий для того чтобы Крым принимал из России более, чем 1,3 миллиона человек. Это тот потолок, который был достигнут в результате напряженной работы в очень привлекательных для россиян условиях.

Сейчас условия не привлекательные. Сейчас Крым дороже почти в 2 раза, сейчас Крым менее безопасный – сами же российские СМИ рассказывают про "украинских террористов" в Крыму. Полуостров напичкан военными – это меняет ощущение. И сейчас в Крыму гораздо меньше качественных украинских продуктов питания, которыми Крым славился. А приезжать из Сургута и пить порошковое молоко в крымской здравнице смысла большого нет.

Что касается итогов нынешнего туристического сезона в Крыму, то, думаю, он останется на том же уровне, что и прошлогодний – 1,2 миллиона. Из них приблизительно 450 тысяч – это люди, которых отправили по разного рода социальным путевкам.

Никаких оснований для роста или падения нет. Ситуация там стабилизировалась.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.