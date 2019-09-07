Единственная причина, по которой кремлевские маньяки изменили своей людоедской практике – это грандиозная операция украинских спецслужб по вывозу ключевого свидетеля по делу MH17 из оккупированной территории. В этом смысле мы имеем дело с серьезным поражением Путина, которому теперь, после требования включить Цемаха в обменный список, пришлось фактически открыто признаться в причастности к гибели малазийского боинга. Это поражение окажется еще более ощутимым, если впоследствии мы получим официальные подтверждения того, что Цемах действительно был допрошен международным следствием, как об этом только что заявил Зеленский.

Разумеется, до сегодняшнего дня информацию о предварительном допросе Цемаха не могли озвучивать ни украинские власти, ни представители JIT. В противном случае московские крокодилы сорвали бы обмен. Таким образом, при всей стратегической двусмысленности ситуации с Цемахом – это невероятно счастливый день для всех нас. Спасибо украинской разведке, а также политическому руководству, которому пришлось сделать непростой выбор и пойти на огромные риски. Украина спасла невинных и вернула террористов в их логово.

Новости Цемах давно кормил бы собой земляных червей

Теперь главное – не позволить России эксплуатировать этот "жест" в качестве способа улучшить ее геополитические позиции. Не стоит забывать, что перед нами – все те же кремлевские убийцы, из-за Украина теряет территории, людей, ресурсы и историческое время. Москва сейчас бросает все силы на то, чтобы разрушить Украину "изнутри" – просто потому, что попытки российского "внешнего", то есть военного воздействия, за эти пять лет так и не возымели успеха.

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