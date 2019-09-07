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8 сентября • обновлено в 12:54
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Александр Кушнарь
Александр Кушнарь
Главный редактор Newsader Все статьи автора

Путин фактически признался в гибели малазийского Боинга

23.7т

Единственная причина, по которой кремлевские маньяки изменили своей людоедской практике – это грандиозная операция украинских спецслужб по вывозу ключевого свидетеля по делу MH17 из оккупированной территории. В этом смысле мы имеем дело с серьезным поражением Путина, которому теперь, после требования включить Цемаха в обменный список, пришлось фактически открыто признаться в причастности к гибели малазийского боинга. Это поражение окажется еще более ощутимым, если впоследствии мы получим официальные подтверждения того, что Цемах действительно был допрошен международным следствием, как об этом только что заявил Зеленский.

Путин фактически признался в гибели малазийского Боинга

Разумеется, до сегодняшнего дня информацию о предварительном допросе Цемаха не могли озвучивать ни украинские власти, ни представители JIT. В противном случае московские крокодилы сорвали бы обмен. Таким образом, при всей стратегической двусмысленности ситуации с Цемахом – это невероятно счастливый день для всех нас. Спасибо украинской разведке, а также политическому руководству, которому пришлось сделать непростой выбор и пойти на огромные риски. Украина спасла невинных и вернула террористов в их логово.

Новости
Цемах давно кормил бы собой земляных червей

Теперь главное – не позволить России эксплуатировать этот "жест" в качестве способа улучшить ее геополитические позиции. Не стоит забывать, что перед нами – все те же кремлевские убийцы, из-за Украина теряет территории, людей, ресурсы и историческое время. Москва сейчас бросает все силы на то, чтобы разрушить Украину "изнутри" – просто потому, что попытки российского "внешнего", то есть военного воздействия, за эти пять лет так и не возымели успеха.

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Автор
Александр Кушнарь Александр Кушнарь
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе На Донбассе сбит Boeing-777
Персоны
Владимир Цемах Владимир Путин
Место
Россия
Теги
Новости России обмен Боинг МН17
Источник
Источник: Facebook Александра Кушнаря
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Shlagov Poster
Shlagov Poster
После того, как в рамках вчерашнего обмена пленными в Россию был передан похищенный украинскими спецслужбами офицер сил ПВО ДНР Владимир Цемах, дело о крушении малайзийского «Боинга» в Донбассе в 2014 году принимает новый оборот. «…Именно его освобождение будет иметь далеко идущие последствия для международных отношений – в широком смысле. Цемаха выкрали из ДНР не просто под историю со сбитым малазийским боингом, а конкретно под слушания в Гааге, которые запланированы на начало следующего года. Там он должен был стать чуть ли не основным свидетелем – и, по задумке Киева, подтверждать западную версию о том, что самолет сбили из российского Бука. Выкрадывали Цемаха заблаговременно – необходимо было провести огромный объем работы, чтобы заставить и «подготовить» человека публично признаваться в том, чего он не видел и уж, тем более, не делал. Операция по похищению Цемаха, к слову, проводилась при содействии британского спецназа SAS, который специализировался на подобных задачах на Ближнем Востоке и хорошо владеет методикой. Украина, по сути, отдала России главный «козырь» в слушаниях по Боингу. Это означает следующее 1) Киев де-факто признает, что Цемах в реальности не является международным преступником (иначе, кто бы включил столь принципиальную фигуру в список на обмен) 2) Киев, фактически, выходит из информационной игры по Боингу, которая так необходима Западу. Это автоматически порождает целую череду межэлитных противоречий, как на самой Украине, так и далеко за ее пределами. По факту выдача Цемаха – означает провал попыток повесить вину за сбитый над Донбассом самолет на Россию. А это очень важный политический поворот». Украинский пропагандист Юрий Бутусов, главред сайта «Цензор», накануне в эфире возобновившего выход ток-шоу Савика Шустера, не мог скрыть обиды от успеха России. Он напомнил, что Украина получила после крушения «Боинга» «механизм санкций для того, чтобы получить политические преимущества – давить на Россию в вопросе мирного урегулирования». «И сами же в этой ситуации ослабляем свои позиции и снижаем политическую значимость этого процесса и суда по Путину в Голландии! Это очень опасная и тревожная тенденция», – заявил Бутусов. После обмена – вряд ли показания Цемаха по «Боингу» будут иметь серьезный вес, ведь, по сути, он их давал под давлением (даже сам факт похищения говорит об этом). Физическое же присутствие Цемаха на международных слушаниях (при условии удачной для Киева «обработки») могло бы действительно выглядеть убедительно. В Гаагу же он теперь вряд ли поедет при любом раскладе, и не думаю, что в свете новых обстоятельств его там ждут».
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Костров Федя
Костров Федя
Опять бла-бла-бля. Ничего конкретного. ПИЗДОБОЛ!!!
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
Ярошенко Андрей, тупенький xoxлоскот, согласись, Цемах перед отлетом на прощание поводил членом по губам таких упорышей как ты.
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Ярошенко Андрей
Ярошенко Андрей
Костров Федя, конечно, тупые руслики разве многа букаф могут осилить? Да ещё и понять суть написанного? Данунах, лучше наберу в рот говна и плюну в монитор, вдруг в автора попаду, да, существо?
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
БУУУ! Слюнявого Шныря шо-то запархатило ))) Очкует жыденыш!
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