Исследование "Лошариком" морского дна – это не "защита отчизны" и не "выполнение воинского долга", а просто одна из многочисленных разновидностей той неконвенциональной военной агресии, которую Кремль активно проводит в отношении Запада в последнее десятилетие. Это та очевидная истина, которую российские интеллектуалы должны обсуждать в первую очередь – вместо того, чтобы выяснять, насколько этичны или неэтичны разговоры о смерти моряков. Когда научный сотрудник University college of London Владимир Пастухов в эфире "Эха Москвы" начинает свое интервью с того, что призывает к "деликатности" и называет произошедшее "колоссальной трагедией, где погиб цвет офицерства Российского Флота", он не только уводит в сторону дискуссии о сущности происходящего, но и откровенно подыгрывает путинской администрации в ее повестке. Главнейшая задача российских властей сейчас – это как раз "героизировать" погибших и засекретить все содержательные разговоры об миссии подводной лодки АС-12.

Лошарик Obozrevatel

"Первое, с чего начал, я бы начал не с секретности – сказать, что да, это огромная трагедия, это потеря для всего общества, для тех, кто за и для тех, кто против", – заявил Пастухов. Постойте! Кого Вы имеете в виду, когда говорите о тех, "кто против"? Кому из нас Вы предлагаете увидеть здесь "потерю"? О каком "обществе" идет речь? Десятки миллионов украинцев, грузин и сирийцев, подвергшихся нападению российской армии, имеют полное право возразить Вам: на каком основании они должны считать произошедшее "потерей"? Но и среди российских противников путинизма не стоит рассчитывать на слезы поддержки. Многие из них потеряли близких в борьбе с путинской машиной. Многие томятся в тюрьмах. Сотни тысяч таких же, как я и моя семья, за последние пять лет вынуждены были фактически навсегда покинуть Россию именно потому, что мейнстримом в ней стал тот самый "цвет офицерства", задача которого – истреблять как соседей, решивших выйти из сферы влияния Москвы, так и "внутреннего врага" в лице противников кремлевского милитаризма.

Наконец, западные разведки прекрасно понимают, что российский глубоководный аппарат, потерпевший аварию в глубинах Баренцева моря, проводил там исследования отнюдь не по заказу National Geographic. Ровно поэтому западные правительства не спешат сейчас произносить слова соболезнования в адрес россиян, если не считать дежурного твита посольства США: зарубежные политики прекрасно понимают, что капитаны и "Герои России" погибли отнюдь не по воле случая, а на самой настоящей войне – войне против этих самых зарубежных политиков, как верно отметил Виктор Шендерович.

Однако российские власти и не скрывают предназначения субмарины. Напротив, они всячески выпячивают собственные "достижения" – как раз для демонстрации угрозы, которая в эпоху информационных войн становится самодостаточным сдерживающим фактором вне зависимости от реальной возможности реализации. При всем старании мне пока не удалось отыскать в англоязычных источниках информацию о том, чтобы Пентагон называл конкретную подлодку АС-12 "диверсионным аппаратом" и описывал ее именно как специализированный аппарат для уничтожения кабелей, проложенных по океаническому дну. Такая информация имеется лишь на странице российской Википедии.

Единственный из известных нам документов Минобороны США на эту тему – это доклад 2016 года, который стал известен нам благодаря ресурсу The Drive. В скудном отчете говорится лишь о том, что "Лошарик" предназначен для "обнаружения" и "отслеживания скрытых целей" – но не более. Статья New York Times о планировании Москвой атаки на подводную инфраструктуру евроатлантики была опубликована еще в 2015 году. С тех пор изложенная в ней информация повторялась в других американских изданиях и неоднократно озвучивалась высшими чиновниками НАТО, но не в связи с АС-12. Та же New York Times рассказывает о подлодке "Янтарь", а не АС-12. "Представители ВМС США заявили, что "Янтарь" и глубоководные аппараты, которые он может запускать, способны перерезать кабели, проложенные по морскому дну", – писали журналисты, поясняя, что месяцем ранее, в сентябре 2015 года, американская разведка зафиксировала движение "Янтаря" к восточному побережью США.

Что из этого следует? Запад совершенно верно диагностировал гибридную угрозу со стороны российских субмарин и даже детально ее описал. Вот только в случае с подлодкой АС-12 российские власти стали заложниками уже собственного, а не англоязычного "нарратива" о возможностях конкретного аппарата. Именно благодаря откровениям российских – а отнюдь не зарубежных – экспертов уже в первые часы после появления новостей о катастрофе каждый заинтересованный пользователь Интернета знал, для чего предназначена потерпевшая аварию подлодка АС-12 с ее мини-аппаратом, вооруженным манипуляторами. Соответствующую информацию этот пользователь почерпнул из российской Википедии – больше неоткуда. Замешанная на гордыне откровенность российских милитаристов раскрыла их "секрет" раньше, чем Путин успел отменить свой визит на форум с говорящим названием "Реки России".

Опытным путем проверено, что заявлениям кремлевских экспертов о возможностях российского военного оборудования доверять нельзя. Действительно ли АС-12 способна выполнять упомянутые выше функции по уничтожению кабелей – неизвестно. Трезвый анализ обстоятельств оставляет больше вопросов, чем ответов. Посмотрите на район всплытия аппарата после аварии – на выходе из Кольского залива. В настоящее время там нет никаких кабелей, тем более евроатлантических. Из отрытых источников известно, что ровно в этом месте должен быть проложен трансконтинентальный кабель, который свяжет Лондон и Токио с заходом в Мурманск. Речь идет о проекте РОТАКС, который должен был быть завершен еще несколько лет назад, однако до сих пор, кажется, даже не начат. Имела ли отношение миссия АС-12 к РОТАКСу? Выполняла ли подлодка тренировочные спуски? Ставилась ли перед командой задача обнаружить коммуникации "противника"? Этого мы, скорее всего, в ближайшее время не узнаем.

Новости Российских военных используют в массовых убийствах

Но это и не важно. Единственное, что здесь имеет реальное значение – это внедрение Кремлем в западное публичное поле самой мысли о том, чем обернется для Запада дальнейшее противостояние с Россией. Действительно ли российские субмарины способны уничтожить подводные кабели, реален ли потенциал ПВО России, насколько точны ее ракеты – все это покрыто тайной. Зато одни лишь разговоры об этом на шестой год войны России против Украины толкают западный истеблишмент к тому, чтобы променять ценности на российские деньги и вернуть ее сначала в ПАСЕ, а потом, глядишь, и в полноценную международную политику с легитимацией аннексии Крыма.

Угроза перерезать кабели, по которым ежедневно передается информация стоимость 10 триллионов долларов – это такой же "гибридный" инструмент, как и любые другие (вмешательство выборы, отравления, кибератаки, нарушения воздушных границ), на которые у НАТО пока нет симметричного ответа. Нет не из-за слабости, а из-за ответственности перед своими гражданами, международной стабильностью и ценностями. Грозить Кремлю отключить ему Интернет, электричество и нефтепроводы – это значит вступить на поле, где порог неприемлемых потерь Запада будет гораздо выше, чем у России. И потому, что российские власти ценят жизнь гораздо ниже, и потому, что Запад зависит от высоких технологий куда сильнее, чем отстающая в этом смысле Россия.

О том, к чему может привести такая ситуация, в своей недавней статье рассказывал военный эксперт Александр Гольц: переоценка собственных возможностей может однажды привести Москву к реальному конвенциональному военному столкновению с Западом. Для гораздо более слабой во всех отношениях России это закончится гибелью не только самого государства, которое и без того находится на грани исчезновения, но и просто огромного числа людей.

До тех же пор, пока Запад будет отступать перед кремлевским блефом, мы время от времени будем сталкиваться с интересным контрастом. С одной стороны, кремлевские глашатаи будут рассказывать нам о популяризации Путина как "бренда", с другой – набирающие темп инфраструктурные катастрофы будут раз за разом разрушать эту символическую реальность, которую с таким старанием выстраивают для нас агенты Москвы. Кремль блокирует в Совбезе ООН организацию трибунала по "малазийскому боингу" – и вскоре ее сирийские союзники случайно сбивают российский самолет радиоэлектронной разведки. ПАСЕ возвращает Москве голос якобы ради возможности защищать права россиян – и тут же нам сообщают, как десятки российских граждан гибнут от наводнения просто потому, что не сработала ни система предупреждения, ни эвакуации. Трамп обнимает Путина вопреки обещаниям не встречаться до освобождения украинских моряков – и уже через несколько дней мы обсуждаем гибель российских подводников из-за "короткого замыкания" на засекреченном аппарате.

Ровно эти темы должны находить звучать в российском медиапространстве – и сейчас, и через неделю, когда про подлодку забудут так же быстро, как забыли про Ту-154, рухнувший вместе с ансамблем Александрова, который летел давать концерт на сирийских могилах.

Тем же, кто намерен обсуждать этический вопрос, придется понять следующее. Когда Пастухов говорит о "колоссальной личной трагедии, потому что там есть семьи, там есть офицерские династии", мы все – россияне, украинцы, сирийцы, грузины, жители США Евросоюза и других стран – должны ему напомнить: не мы, а именно россияне начали ту войну, на которой мы все теперь, включая российских военных, гибнем. Давайте вспомним о том, как под российскими противобункерными бомбами умирали целые семьи в Алеппо. Как на Донбассе прилетающие в жилые районы российские снаряды убивали матерей с малолетними детьми. Как грузинский старик в ужасе кричал, глядя на дом, превращенный в руины. Давайте вспомним о письме сына умершей от "Новичка" британки Дон Стёрджес, который обратился к Путину с просьбой выдать российских отправителей с тем, чтобы дети погибшей смогли, наконец, успокоить боль в своих сердцах.

Новости Путин ведет секретные переговоры по сбитому Боингу

Боль, вызванную отсутствием элементарного правосудия и откровенными насмешками со стороны российского президента, который пренебрежительно назвал "бомжами" Дон Стёрджес и Чарли Роули – ее друга, едва не скончавшегося от российского военного яда. Давайте спросим у родственников жертв крушения MH17, подавших против России иск в ЕСПЧ: как и чем они живут спустя пять лет после того, как российские военные по ошибке сбили самолет над Донецкой областью? Поинтересуйтесь, как чувствуют себя английские болельщики, избитые российскими гибридными "фанатами" в 2016 году в Марселе. И, наконец, если уж вас так интересует офицерская честь, давайте вспомним о тех, кто действительно заслуживает вечной памяти – об украинских военных, отдающих свои жизни в борьбе с российской военной машиной, которая угрожает разрушить украинское государство. Их семьи – разве не об их трагедии мы должны сегодня неустанно говорить? Вот кому я сегодня сочувствую и о чьих потерях жалею. Не о потерях агрессора, а потерях защитников современного миропорядка, на который этот агрессор покушается.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.