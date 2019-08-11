В общем дела такие - это уже передают по западным источникам и потому пишу здесь.

В Архангельске грохнула ядерная ракета. По видимому при неудачных испытаниях на полигоне. Есть выброс радиации, который уже зафиксирован в Скандинавии и ждём подтверждения американской спутниковой разведки. Насколько он серьёзен - не знаю пока.

Я не ручаюсь, но похоже взорвалась русская ракета с ядерным двигателем. Тот проект, что американцы и советы давно выкинули в помойку, ещё в 60х, так как эта ракета минимально эффективна и её просто перехватить за счёт ядерного шлейфа за ней, который видит любой радар. В НАТО данная ракета называется SSC-X-9 Skyfall или русский Буревестник.

Путин последние годы озабочен поднятием недоработанных русских проектов 60-70х годов, типа ядерной торпеды, которой можно просто уничтожить взрывом пол побережья какой то страны или вызвать цунами огромного размера ну и также различными сверх звуковыми проектами и новыми ракетами. Идёт вся эта вакханалия "разработок" очень плохо. Потому и идут одна за другой катастрофы большой и малой значимости. Учёных толком нет, материалов такого типа нет, разработок старых нет, технологий новых нет.

Есть только очередной желание этой невероятно странной страны доказать всему миру, что единственный экспорт, что она могла и может предложить это смерть от ядерной войны. Кто нибудь, передайте Путину, что мы по всему миру и даже в Советском Союзе когда то, хорошо знали, что победителей в ядерной войне не будет. Эта аксиома не изменилась. И в тот момент, когда русские ракеты или что либо другое накроет Вашингтон, в этот же момент американские ракеты сотрут с лица земли Москву. Потому что никто и ничто не оставит такое без ответа на самотёк и спрятаться в каком то бункере, никому не удастся.

Новости Грабли для Путина

Нам же здесь на месте, нужно серьёзно продолжать разработки противоракетной обороны, так как Россия на глазах становится всё более дикой, всё менее культурной, всё более местечковой и параноидальной державой третьего порядка, которая ржавеет и дряхлеет на глазах и потому всё время пытается показать свою якобы мощь и юность, напугать своими якобы мускулами весь мир и доказать, что даже с инвалидного кресла она ещё может всем показать кузькину мать. Мы верим, честно говорю, что верим и потому нужны действенные меры обороны от такой державы с поголовным Альцгеймером.

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