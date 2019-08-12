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Алекс Нойт
Алекс Нойт
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Пожежі у РФ нагадують мапу вкраденого Криму: карма?

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Цікавий факт помітили користувачі Фейсбуку. Велетенські пожежі у Сибіру візуально нагадують мапу Криму.

Пожежі у РФ нагадують мапу вкраденого Криму: карма?

До того ж, вони майже зрівнялись з площею вкраденого росіянами Криму (2,7 млн гектарів). Усього, за даними Greenpeace в 2019 у РФ згоріло понад 13 млн. гектарів лісу. Це величезна катастрофа планетарного масштабу, провина за якою повністю на Кремлі та його очільниках.

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Алекс Нойт Алекс Нойт
Место
Россия
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