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8 февраля • обновлено в 07:39
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В России при крушении вертолета погиб депутат Госдумы: фото и видео ЧП

4.4т
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В России под Казанью в пятницу, 7 февраля, разбился частный вертолет, на борту которого находился депутат Государственной Думы Айрат Хайруллин.

В результате ЧП политик погиб, еще два человека – пилот Жавдат Сулейманов и помощник Хайруллина Рамис Газизов – получили тяжелые травмы, передает Telegram-канал Mash (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

МЧС подтвердило гибель одного человека при крушении, еще двое госпитализированы.

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Под Казанью разбился вертолет Хайруллина

Под Казанью разбился вертолет Хайруллина

LIFE SHOT

Предварительно, вертолет Bell-406, принадлежавший Хайруллину, рухнул на лед сразу после взлета в шести километрах от города Лаишево. Очевидцы рассказали, что воздушное судно летело на низкой высоте.

Отмечается, что Хайруллин 7 февраля принимал участие в заседании комиссии по реализации федеральных и региональных партийных проектов партии "Единая Россия", которое проходило в Казани.

Двоих выживших привезли на берег на воздушной подушке. Пилот и помощник депутата находятся в крайне тяжелом состоянии, оба без сознания.

По данным Telegram-канала, тело политика оказалось зажатым под вертолетом, достать его сразу не смогли.

Айрат Хайруллин

Айрат Хайруллин

Пресс-служба отделения "Единой России" в Татарстане

Добавим: Айрат Хайруллин был членом партии "Единая Россия", в Госдуме с 2003 года. Он родился в 1970 году.

В 2017 году, по версии журнала Forbes, занимал 43 место в рейтинге "Власть и деньги. Рейтинг доходов госслужащих 2017" с доходом 280 миллионов рублей.

Под Казанью разбился вертолет Хайруллина

Под Казанью разбился вертолет Хайруллина

Mash

Под Казанью разбился вертолет Хайруллина

Под Казанью разбился вертолет Хайруллина

LIFE SHOT

Под Казанью разбился вертолет Хайруллина

Под Казанью разбился вертолет Хайруллина

LIFE SHOT

Под Казанью разбился вертолет Хайруллина

Под Казанью разбился вертолет Хайруллина

LIFE SHOT

Под Казанью разбился вертолет Хайруллина

Под Казанью разбился вертолет Хайруллина

LIFE SHOT

Как писал OBOZREVATEL, лайнер Airbus-320 России с 172 пассажирами на борту 6 февраля незапланированно приземлился на российской базе "Хмеймим" в Сирии после того, как его едва не сбили сирийские системы ПВО.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Место
Россия Казань
Теги
фотографии видео Новости России Государственная Дума России смерть
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Вообще-то не пристало радоваться смерти людей, если не хотите выглядеть, как россияне.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Отлично! Чем больше этой дряни подохнет от разных причин - тем нам потом работы меньше! Росеяны должны быть уничтожены! Все.
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wegweg wgweg
wegweg wgweg
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