ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Новости России

Аркадий Бабченко
Аркадий Бабченко
ЖурналистВсе статьи автора

Россия поглощает Беларусь, Лукашенко бессилен

1.3тЧитать материал на украинском

В момент, когда в Беларуси появятся российские военные части, президенту страны Александру Лукашенко "могут свернуть голову", - заявил кандидат в президенты Беларуси на выборах 2010 года, бывший политэмигрант Алесь Михалевич.

Безусловно, я согласен с тезисом Михалевича об опасности нахождения российских войск на территории Беларуси, но у меня такое ощущение, что российские войска на территории Беларуси уже есть.

Если судить по СМИ, на учения "Запад-2017" зашло одно количество войск, а вышло несколько меньшее количество войск.

Новости
В РФ пояснили, почему после "Запад-2017" Путин не вывел войска из Беларуси

Если говорить в целом, то я считаю, что процесс поглощения Беларуси Россией уже идет. Я думаю, что в Кремле это считают свершившимся фактом и сейчас просто пытаются выработать стратегию, как это сделать уже окончательно по факту. Либо прямое вторжение, либо свержение власти, либо новые подковерные интриги, либо как-то еще.

Александр Лукашенко, Владимир Путин

Александр Лукашенко, Владимир Путин

Газета.Ру

Сам Лукашенко этому противостоять не сможет. Это совершенно точно, потому что западной поддержки у него нет вообще никакой, а в Беларуси не то чтобы ждут Путина, но, по-моему, вполне готовы сменить Лукашенко на Владимира Владимировича.

Новости
Беларусь не дала ни одного балла России на Евровидении: что случилось

Думаю, де-факто будет не Союзное государство, а уже новое государство. Какой-нибудь новый "Советский Союз 2.0". Это одна из стратегий Владимира Путина по решению проблемы потери власти в 2024 году.

Поэтому я думаю, что "Советский Союз 2.0" должен появиться не позже 2024 года.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Аркадий БабченкоАркадий Бабченко
Персоны
Александр ЛукашенкоВладимир Путин
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
2
Смешно
6
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

op-