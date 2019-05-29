В момент, когда в Беларуси появятся российские военные части, президенту страны Александру Лукашенко "могут свернуть голову", - заявил кандидат в президенты Беларуси на выборах 2010 года, бывший политэмигрант Алесь Михалевич.

Безусловно, я согласен с тезисом Михалевича об опасности нахождения российских войск на территории Беларуси, но у меня такое ощущение, что российские войска на территории Беларуси уже есть.

Если судить по СМИ, на учения "Запад-2017" зашло одно количество войск, а вышло несколько меньшее количество войск.

Если говорить в целом, то я считаю, что процесс поглощения Беларуси Россией уже идет. Я думаю, что в Кремле это считают свершившимся фактом и сейчас просто пытаются выработать стратегию, как это сделать уже окончательно по факту. Либо прямое вторжение, либо свержение власти, либо новые подковерные интриги, либо как-то еще.

Александр Лукашенко, Владимир Путин Газета.Ру

Сам Лукашенко этому противостоять не сможет. Это совершенно точно, потому что западной поддержки у него нет вообще никакой, а в Беларуси не то чтобы ждут Путина, но, по-моему, вполне готовы сменить Лукашенко на Владимира Владимировича.

Думаю, де-факто будет не Союзное государство, а уже новое государство. Какой-нибудь новый "Советский Союз 2.0". Это одна из стратегий Владимира Путина по решению проблемы потери власти в 2024 году.

Поэтому я думаю, что "Советский Союз 2.0" должен появиться не позже 2024 года.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.