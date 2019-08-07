"Дьявол играет нами, когда мы не мыслим точно". Мераб Мамардашвили

Виктор Шендерович написал очень сильный текст под названием "Переворот". Главная мысль в самом начале: "Среди немногого, что нам остается теперь, еще имеется возможность назвать вещи своими именами. И тут, конечно, пришло время обойтись без метафор: в России произошел переворот".

Далее Виктор Анатольевич описывает суть происходящего и к этому описанию нет смысла что-либо добавлять, поскольку все именно так. Называет виновников и организаторов переворота, среди которых поименно названы: Горбунов, Собянин, Колокольцев, Золотов, Бастрыкин, Чайка, Лебедев, Зорькин, деятели культуры, депутаты, сенаторы, а также лгущие и молчащие журналисты.

Новости В России произошел переворот

Путин среди виновников и организаторов происходящего не назван, а его роль описана так: "Воспользовавшись паранойей своего ставленника и его страхом перед тенью реального народовластия, группа силовиков получила наконец долгожданный карт-бланш на открытое полицейское насилие".

Переворот – это смена власти, захват центров управления государством, сопровождаемый физической изоляцией (или ликвидацией) действующего главы государства. Те, кому эта смена власти симпатична, называют переворот революцией, кому не нравится – переворотом. Примеров сотни. Октябрьский переворот 1917, в девичестве "Великая Октябрьская социалистическая революция". ГКЧП – попытка переворота, к счастью неудавшаяся. И т.д.

То, что произошло в России в конце июля – начале августа 2019, можно было бы назвать переворотом, если бы мы точно знали, что Путин до сих пор сидит в батискафе на дне Финского залива и ему не дают выйти.

Вероятность того, что переворот может случиться, существует. Если то опубликованное НТВ "Обращение инициативной группы сотрудников правоохранительных органов и спецслужб" не фальшивка, написанная каким-нибудь Мамонтовым или Норкиным, а есть какая-то реальная группа силовиков, которая грозит террором оппозиции и упрекает власть в либерализме (по тамошним понятиям это все равно что у блатных назвать кого-то "козлом"), то тут, действительно, может быть угроза хунты.

Но пока, называя вещи своими именами, нет оснований определять происходящее как переворот. Кто и у кого захватил власть? Перечисленные Виктором Шендеровичем люди (Горбунов, Собянин, Колокольцев, Золотов, Бастрыкин и т.д.) захватили власть у Путина? Или непосредственные исполнители террора в Москве типа полковника "Беркута" Кусюка сейчас дорвались до управления страной, переключили на себя рычаги власти, руководят МИДом, банками и отобрали у Путина ядерный чемоданчик? Полагаю, что для такой версии трактовки происходящего у нас явно недостаточно оснований.

В интервью "Эху Москвы" Виктор Шендерович задает риторический вопрос: "Это что, Путин приказал ломать ногу дизайнеру?". Если бы Виктор Анатольевич спросил меня, я бы ответил, что конкретно этим шестерым садистам Путин лично такого приказа не давал, но в том, что общий вектор на террор обозначен именно Путиным, у меня нет оснований сомневаться.

И еще. Дорогой Виктор, я вам сейчас одну вещь скажу, вы только не ругайтесь, ладно? Если бы группа силовиков, действительно сейчас устроила государственный переворот, нам с вами и многим другим нашим единомышленникам пришлось бы плохо, но для человечества это было бы хорошей новостью. Потому, что это означало бы, что затянувшийся более чем на 100 лет распад Российской империи стремительно завершился.

Путинизм стоит на двух ногах: репрессивно-силовой, состоящей из условных золотовых и шойгу и бухгалтерско-финансовой, состоящей из условных грефов и кудриных. Если убрать вторую ногу и поставить туда костыль в виде условных глазьевых, делягиных и хазиных (о чем вслух давно мечтают глашатаи репрессивно-силовой ноги в виде Соловьева), то путинизм рухнет, поскольку у него исчезнет экономика. Окончательная гибель Российской империи скорее всего будет зрелищем довольно неприятным и болезненным для тех, кто внутри. Потом оставшиеся в живых будут на руинах строить несколько разных стран, скорее всего опираясь на внешнюю помощь…

Но это сценарий того переворота, которого нет. В отсутствие такой благодати нам придется работать над демонтажем режима самим. Это не так быстро, зато надежно. Некоторое знакомство с нынешними силовиками на последних акциях убедило меня, что им ничего доверить нельзя. Даже государственный переворот.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.