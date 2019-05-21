Зампредседателя Центробанка России Владимир Чистюхин заявил, что россияне могут остаться без пенсий. Причина - убыточность пенсионных фондов.

Я полагаю, что, вне всякого сомнения, дела могут быть плохи. И опять-таки, вне всякого сомнения, вероятность того, что россиянам не будут выплачивать пенсии – по крайней мере, в обозримом будущем, - близка к нулю, если не равна ему.

Потому что при всей бесчеловечности российской власти, она все-таки понимает, что может произойти, если россиянам перестанут выплачивать пенсии. Понятно, что после этого этой власти просто не будет. При всей лояльности, долготерпимости и так далее.

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Этого не будет просто потому, что не будет никогда.

Откуда взять эти деньги? Тут есть масса вариантов. Самый первый и самый простой – немножко допечатать денег, немножко включить печатный станок. Или посадить десяток полковников ФСБ – и пенсионный фонд наполнен. У каждого по 12 миллиардов, прибавьте нолик – и будет вам какое-то решение.

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Я думаю, что это высказывание руководителя носит публицистический характер. Дескать, принимайте меры, иначе будет плохо. Относиться к этому как к реальному сценарию я бы просто не стал. Это абсолютно не серьезно.

Говорят, Россия сползает вниз. Россия действительно сползает. Причем, траектория такова, что этот путь сползания довольно длинный. Конечно, могут быть сюрпризы, всякие "черные лебеди", неожиданности, но запас прочности – к сожалению или к счастью – довольно большой.

Поэтому это, скорее, по большей мере публицистическая угроза для того чтобы какие-то меры были приняты, чтобы были сняты какие-то ограничения и так далее, но никак не реальный сценарий.

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