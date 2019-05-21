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Игорь Яковенко
Игорь Яковенко
Российский журналистВсе статьи автора

Россия сползает вниз

15.6тЧитать материал на украинском

Зампредседателя Центробанка России Владимир Чистюхин заявил, что россияне могут остаться без пенсий. Причина - убыточность пенсионных фондов.

Я полагаю, что, вне всякого сомнения, дела могут быть плохи. И опять-таки, вне всякого сомнения, вероятность того, что россиянам не будут выплачивать пенсии – по крайней мере, в обозримом будущем, - близка к нулю, если не равна ему.

Потому что при всей бесчеловечности российской власти, она все-таки понимает, что может произойти, если россиянам перестанут выплачивать пенсии. Понятно, что после этого этой власти просто не будет. При всей лояльности, долготерпимости и так далее.

Россия, разбитые дороги

Россия, разбитые дороги

chudosveta.spb.ru

Этого не будет просто потому, что не будет никогда.

Откуда взять эти деньги? Тут есть масса вариантов. Самый первый и самый простой – немножко допечатать денег, немножко включить печатный станок. Или посадить десяток полковников ФСБ – и пенсионный фонд наполнен. У каждого по 12 миллиардов, прибавьте нолик – и будет вам какое-то решение.

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Я думаю, что это высказывание руководителя носит публицистический характер. Дескать, принимайте меры, иначе будет плохо. Относиться к этому как к реальному сценарию я бы просто не стал. Это абсолютно не серьезно.

Говорят, Россия сползает вниз. Россия действительно сползает. Причем, траектория такова, что этот путь сползания довольно длинный. Конечно, могут быть сюрпризы, всякие "черные лебеди", неожиданности, но запас прочности – к сожалению или к счастью – довольно большой.

Поэтому это, скорее, по большей мере публицистическая угроза для того чтобы какие-то меры были приняты, чтобы были сняты какие-то ограничения и так далее, но никак не реальный сценарий.

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Автор
Игорь ЯковенкоИгорь Яковенко
Место
Россия
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Комментарии на сайте не модерированы
Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
В 2017 и 2018 годах реальные пенсии в РФ выросли. И реальные зарплаты тоже.
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5
Дейман Алон
Дейман Алон
Членопут заведет Россию как Сусанин поляков в непроходимы дебри и болота - туда кацапам и дорога!
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6
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2 из 3 ответов | показать все
Ivanov Igor
Ivanov Igor
Майский Вадим, В мозгу украинцев. Вот там дебри так дебри.
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Борисс Робот
Борисс Робот
Майский Вадим, весной почти везде... посмотри на дороги и дураков которые тебя окружают...
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Очень умная, нужная статья! НИ О ЧЁМ! Посудите сами. Заголовок: Россия сползает вниз! Далее текст: "...Говорят, Россия сползает вниз... путь сползания довольно длинный... запас прочности – к сожалению или к счастью – довольно большой....Относиться к этому как к реальному сценарию я бы просто не стал. Это абсолютно не серьезно... это, скорее, по большей мере публицистическая угроза для того чтобы какие-то меры были приняты, чтобы были сняты какие-то ограничения и так далее, но никак не реальный сценарий."... Если сказать ещё короче, то:- Россия сползает вниз, но это не совсем правда!
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Пилипенко Кузьма
Пилипенко Кузьма
Kuksov Micha, Ты,что,читаешь этот бред полностью?По моему достаточно заголовка и фамилии письменника,остальное в комментах обезьян
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0
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Борисс Робот
Борисс Робот
Kuksov Micha, Очень умный, и нужный твой коммент! НИ О ЧЁМ!...
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