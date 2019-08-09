На сайте Олимпийских игр 2020 года Южные Курилы были отмечены как принадлежащие Японии.

Я не думаю, что это будет иметь хоть какие-то последствия. Эти карты – полная ерунда. Но то, что политика России в отношении Японии была запредельно глупой – это факт.

Зачем было динамить премьера Японии – убейте, не могу понять. Его классически продинамили. Зачем? Зачем было давать ему очевидно обнадеживающие намеки, ставить его в совершенно идиотское положение, а потом в последний момент кинуть. Я совершенно не понимаю смысла этих действий Путина.

Южные Курилы, иллюстрация Конт

Японец затаил обиду. Не на острова, а личную обиду на Путина, что его взяли и публично продинамили, абсолютно без малейшей причины.

Путин мог ему сказать: "Ну, конечно, дорогой мой, я все прекрасно понимаю: общественное мнение в Японии таково, что ты обязан этого требовать. Но ведь и ты меня понимаешь: общественное мнение в России таково, что я этого сделать не могу". Всё. Нормальный, необидный, честный, понятный разговор.

Но нет. Надо было мутить воду, делать какие-то непонятные намеки, а в конце концов, как было очевидно всем, Путин ни одного сантиметра этих островов не отдал.

Официальная Москва должна реагировать на такие карты так, как она и отреагировала: заявить протест. Как еще она может реагировать? Абсолютно нормально, что японцы включили острова, абсолютно нормально, что Россия заявила протест. Обычная рутинная дипломатическая практика. Так поступают все в так называемых спорных случаях.

Но что касается "динамо", то японцы – не те люди, с которыми можно такие шутки играть. Есть "динамо", которое слишком дорого стоит. И я уверен, что японец найдет способ это "динамо" Путину припомнить.

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