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Леонид Радзиховский
Леонид Радзиховский
Российский психолог и журналист Все статьи автора

Японец затаил обиду на Путина, он всё ему припомнит

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На сайте Олимпийских игр 2020 года Южные Курилы были отмечены как принадлежащие Японии.

Я не думаю, что это будет иметь хоть какие-то последствия. Эти карты – полная ерунда. Но то, что политика России в отношении Японии была запредельно глупой – это факт.

Зачем было динамить премьера Японии – убейте, не могу понять. Его классически продинамили. Зачем? Зачем было давать ему очевидно обнадеживающие намеки, ставить его в совершенно идиотское положение, а потом в последний момент кинуть. Я совершенно не понимаю смысла этих действий Путина.

Южные Курилы, иллюстрация

Южные Курилы, иллюстрация

Конт

Японец затаил обиду. Не на острова, а личную обиду на Путина, что его взяли и публично продинамили, абсолютно без малейшей причины.

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Путин мог ему сказать: "Ну, конечно, дорогой мой, я все прекрасно понимаю: общественное мнение в Японии таково, что ты обязан этого требовать. Но ведь и ты меня понимаешь: общественное мнение в России таково, что я этого сделать не могу". Всё. Нормальный, необидный, честный, понятный разговор.

Но нет. Надо было мутить воду, делать какие-то непонятные намеки, а в конце концов, как было очевидно всем, Путин ни одного сантиметра этих островов не отдал.

Официальная Москва должна реагировать на такие карты так, как она и отреагировала: заявить протест. Как еще она может реагировать? Абсолютно нормально, что японцы включили острова, абсолютно нормально, что Россия заявила протест. Обычная рутинная дипломатическая практика. Так поступают все в так называемых спорных случаях.

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Но что касается "динамо", то японцы – не те люди, с которыми можно такие шутки играть. Есть "динамо", которое слишком дорого стоит. И я уверен, что японец найдет способ это "динамо" Путину припомнить.

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Темы
Эксклюзив Япония
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Питон Каа
Питон Каа
Ну вообще-то о передаче территорий речи не было, а если японец что-то там себе возомнил, а потом еще и всем японцам об этом наврал, то пусть смоет свой позор - сделает себе харакири.
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Прищепа Валентин
Прищепа Валентин
а ні в кого і не було сумнів, а Далекий схід китайський...
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Прищепа Валентин, ...а Львов польский, а Буковина румынская, а Закарпатье венгерское.... Займитесь лучше Украиной...
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