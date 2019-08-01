Президент США Дональд Трамп вечером 31 июля позвонил президенту РФ Владимиру Путину и предложил помощь в борьбе с пожарами в Сибири.

Пожары бывают каждый год, бывают во всех местах, где есть леса. И в Калифорнии, и в Сибири. Я не специалист по экологии, но говорят, что эти пожары какие-то особенно большие.

Если они действительно экстремальные, то это действительно имеет угрожающий характер не только для жителей районов, которые там живут, но и для Америки. Сибирь ведь от Америки не очень далеко.

Поэтому, возможно, американцы хотят как-то помочь, хотя, я не думаю, что какая-то помощь от них возможна.

Конечно, здесь может быть и политический подтекст. В любом случае это дружественный жест. Это абсолютно очевидно.

Но дело в том, что слова "дружественный жест" - это просто слова. Что конкретно они обозначают? Вот сейчас в американский Конгресс внесен закон о санкциях по "Северному потоку-2". Естественно, к пожарам он не имеет ни малейшего отношения. Будет администрация Трампа пытаться по мере сил остановить этот законопроект или, наоборот, будет его подпихивать? Это уже не просто звонок, а реальное событие.

Владимир Путин, Дональд Трамп на встрече 28 июня 2019 года Официальный сайт президента РФ

По этим событиям можно оценивать реальное отношение Трампа к Путину. А пиар-жесты… Для Путина они важны, для общественного мнения в России они важны, для американских демократов они важны, для вас в Украине они тоже, видимо, важны. Но с точки зрения экономики России, с точки зрения социальной ситуации в России они не имеют абсолютно никакого значения.

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