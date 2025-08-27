Жителя Покровска, который корректировал огонь оккупантов по позициям ВСУ, отправили в тюрьму на 8 лет

Суд признал жителя Покровска виновным в несанкционированном распространении информации о расположении украинских войск и содействии оккупантам. По публичному обвинению Донецкой областной прокуратуры ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Приговора суда обвиняемый ждал под стражей. Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

Детали дела

По данным следствия, в апреле 2022 года мужчина, который работал слесарем в местной частной компании, познакомился с представителем вооруженных сил России через запрещенную соцсеть "ВКонтакте". Он согласился на сотрудничество и начал выполнять задания врага, в частности проверять, подтверждать и опровергать информацию о местах дислокации украинских военных в Покровске.

Также обвиняемый посылал текстовые сообщения о перемещении подразделений ВСУ, тем самым способствуя сбору разведданных, которые могли быть использованы для ракетных или артиллерийских ударов по украинским защитникам.

Досудебное расследование проводили сотрудники ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях. Во время рассмотрения дела в суде обвиняемый находился под стражей.

