'Временная жена' за $25 тыс.: пограничники задержали семью, которая переправляла ухилянтов за границу. Фото

На Волыни пограничники разоблачили семью, которая организовала схему незаконной переправки мужчин за границу. Ее возглавлял уроженец Полтавщины, который привлек к делу двух своих дочерей.

Одна из женщин имеет инвалидность II группы. Именно с ней ухилянты заключали фиктивные браки, что позволяло им получить документы для выезда за пределы Украины. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

"Временная" жена за 25 000 долларов

Организаторы брали с "клиентов" за фиктивный брак по 25 тысяч долларов за "услугу". После оформления мужчины могли на законных основаниях покинуть территорию страны, пользуясь правом выезда вместе с женой с инвалидностью.

"Схема действовала на Волыни, ее организовал уроженец Полтавщины вместе с двумя дочерьми. Старшая из них имеет инвалидность II группы. Именно с ней "клиенты" заключали фиктивные браки. "Услуга" стоила $25 000", – говорится в сообщении.

Деятельность злоумышленников разоблачили оперативники отдела внутренней и собственной безопасности по 6 пограничному отряду ГВЗВВБ "Запад". К операции также были привлечены сотрудники Волынского управления миграционной полиции, следователи ГУ Нацполиции в Волынской области и прокуроры Волынской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона.

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепре разоблачили военнослужащего одного из районных ТЦК и СП, который организовал схему уклонения от мобилизации. За 20 тысяч долларов он обещал повлиять на членов военно-врачебной комиссии, чтобы признать лиц непригодными к службе и снять их с воинского учета.

