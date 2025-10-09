В Винницкой области в результате ДТП погибли три человека и трое травмировались: все подробности

В среду, 8 октября, произошла ужасная трагедия. В Винницкой области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека. Еще трое травмировались.

Об этом сообщили в региональной полиции. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства смертельной аварии вблизи села Гордеевка Гайсинского района.

По предварительной информации следствия, в результате столкновения Audi А8 и KIA Rio, водитель и две пассажирки последнего авто погибли. Их деблокировали спасатели. Еще трое женщин, которые ехали в КИА, доставлены в больницу. Водитель и пассажиры Audi не пострадали.

Отмечается, что на месте происшествия работают следователи полиции, спасатели и медики. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются в рамках уголовного производства, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что в Обуховском районе Киевской области легковушка на пешеходном переходе сбила подростка. Как оказалось, за рулем машины находился 17-летний местный житель.

Ситуация с аварийностью

В Белоцерковском районе Киевской области произошло ДТП с участием легковушки и маршрутного автобуса. В результате столкновения один человек погиб, есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в течение сентября 2025 года на дорогах произошло 191 ДТП с пострадавшими. К сожалению, эти аварии унесли жизни 17 человек.

