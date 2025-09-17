Координировал разгоны мирных протестов в оккупированном Херсоне: генерала Росгвардии приговорили к 15 годам заключения в Украине. Фото

В Украине был заочно осужден российский генерал-полковник Владимир Спиридонов – командующий Уральского округа войск Росгвардии. Он отличился тем, что командовал разгоном акций протеста в начале временной оккупации Херсона.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины и в Офисе генерального прокурора. Приговором суда ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Что известно об участии Спиридонова в войне

По данным следствия, в начале полномасштабной войны фигурант участвовал в захвате Херсонщины. В то время он возглавлял сводную группировку, в которую входили четыре тактические группы, отряд спецназначения и оперативное подразделение Росгвардии.

Подчиненные ему военнослужащие участвовали в боевых действиях и совершали нападения на гражданское население. Это привело к многочисленным жертвам среди мирных жителей Херсонщины, в том числе женщин и детей, а также к оккупации значительной части области. По приказам фигуранта дела, военные РФ обустраивали блокпосты, проводили массовые обыски, незаконные задержания и заключения граждан, изымали транспорт.

После оккупации Херсона Спиридонов начал организовывать массовые репрессии против участников движения сопротивления в регионе. В частности, задокументировано, что российский генерал командовал действиями своих подчиненных, которые по его приказу осуществляли силовые разгоны мирных акций протеста в центре города.

"Как установило расследование, вооруженные рашисты похищали участников протестных собраний и отвозили их в тюрьмы. В камерах к пострадавшим применяли многочисленные пытки, которыми враг пытался сломать сопротивление кремлевскому режиму", – сообщили в СБУ.

Перед освобождением правобережья Херсонщины Спиридонов сбежал в Россию, где за свои военные преступления получил повышение в должности.

Расследование против генерала

По материалам следователей Службы безопасности суд признал Спиридонова виновным по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (преступления агрессии, совершенные по предварительному сговору группой лиц). Его вину доказали прокуроры Херсонской областной прокуратуры.

Сейчас продолжается комплексная работа, чтобы найти и привлечь захватчика к ответственности за преступления против нашего государства.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские правоохранители установили командира взвода спецотряда "Ахмат" Росгвардии и объявили ему подозрение. Он во время оккупации Херсонской области пытал мирных жителей и похищал их имущество.

