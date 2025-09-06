В одном из общежитий Ужгорода умер студент: все подробности трагического инцидента. Фото

В субботу, 6 сентября, на Закарпатье произошла трагедия. В одном из общежитий Ужгорода нашли мертвым молодого парня. Он был студентом стоматологического факультета УжНУ.

Об этом сообщили в региональной полиции. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства смерти юноши.

Местные СМИ, в свою очередь, уже опубликовали фото погибшего. Журналисты добавляют, что его звали Владислав Ботар. Он учился на стоматологическом факультете на 4 курсе.

"6 сентября в 14:25 сотрудники Ужгородского районного управления полиции получили сообщение от медиков о констатации смерти 20-летнего юноши. Происшествие произошло в одном из общежитий города Ужгород", – говорится в сообщении.

В полиции отмечается, что по вызову немедленно прибыла следственно-оперативная группа, сотрудники которой провели все необходимые первоочередные мероприятия. В их результате стало известно, что умерший – студент местного университета .

"Парня нашли мертвым в комнате другие студенты и сразу сообщили медработникам. Последние внешних признаков насильственной смерти не обнаружили. Тело закарпатца направят на судебно-медицинскую экспертизу", – рассказали правоохранители.

По данному факту следователи полиции Ужгорода внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 УК Украины. Сейчас по делу ведется следствие, в ходе которого устанавливаются все обстоятельства происшествия.

