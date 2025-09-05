У них впереди была целая жизнь: в Одессе попрощались с курсантами, погибшими в результате удара российского дрона по кораблю. Фото

В Одессе состоялось прощание с тремя курсантами Института Военно-морских сил, которые погибли в результате удара российского дрона по украинскому кораблю. Речь идет об Иване Бондаренко, Никите Ластовицком и Александре Попове.

Видео дня

Возле Дома офицеров на улице Пироговской собрались сотни людей – родные, друзья, боевые побратимы и неравнодушные одесситы, чтобы провести в последний путь Героев. Об этом сообщает издание "Думская".

Трагедия произошла 28 августа в районе Вилково Одесской области. Юные военные погибли, выполняя свой долг.

"Сегодня мы отправляем на небеса ангелов. И их мужество, их готовность защищать Родину – пример для всех нас. Быть курсантами сегодня – это мужество и отвага, это значит быть на передовой в служении родной земле и быть готовыми к самопожертвованию ради свободы и мира в Украине", – сказал в своем прощальном слове военный капеллан Василий Вирозуб.

Иван Бондаренко, уроженец Сараты, должен был отметить свой 21-й день рождения в сентябре. Он был настойчивым и целеустремленным, пользовался авторитетом среди товарищей и мечтал достичь вершин в военно-морском деле.

25-летний николаевец Никита Ластовицкий до поступления в институт воевал в составе ВМС и прошел оборону Мариуполя. Его помнят как ответственного побратима, любящего мужа и отца маленького сына.

Александр Попов, которому тоже был 21 год, начинал обучение в лицее имени Ивана Богуна, а со временем стал курсантом ВМС. Преподаватели и сослуживцы вспоминают его как дисциплинированного, целеустремленного и ответственного курсанта. Александр проявлял искренность и открытость к людям, всегда умел поддержать и выслушать товарищей.

После панихиды гробы с курсантами накрыли государственными флагами. Их жизнь оборвалась в самом начале, но их подвиг навсегда останется в памяти Украины.

Что предшествовало

28 августа Плетенчук сообщил, что войска РФ морскими дронами поразили один из кораблей ВМС ВСУ, который находился в устье Дуная. Сначала было известно об одном погибшем члене экипажа, еще несколько человек получили ранения.

Утром того же дня в минобороны РФ объявили о поражении разведывательного корабля ВМС Украины "Симферополь". Там заявили, что удар был осуществлен "с применением быстроходного безэкипажного катера в устье Дуная", а корабль якобы затонул.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за Украину погиб пластун и воин – командир отделения Андрей Свистильник родом из Черкасс. Мужчина ранее работал в ІТ, а в ВСУ мобилизовался в первый год полномасштабной войны.

