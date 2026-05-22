В Одесской области девушка сорвалась с крутого склона и сломала шею: очевидцы рассказали о трагедии. Фото

В Одесской области произошло чрезвычайное происшествие – молодая женщина упала с крутого склона и получила серьезные травмы. Инцидент произошел в городе Южное.

К спасению оперативно привлекли спасателей. Об этом сообщили в ГСЧС.

По имеющейся информации, девушка 1992 года рождения сорвалась с крутого обрыва и нуждалась в немедленной помощи. На место происшествия быстро прибыли спасатели, которые после оценки ситуации спустились к пострадавшей на дно обрыва.

Чрезвычайники осторожно подняли женщину с труднодоступного участка и с помощью носилок транспортировали ее в карету скорой помощи. По словам очевидцев, она получила травму шеи и не могла самостоятельно двигаться.

После оказания первой помощи пострадавшую передали медикам для дальнейшей госпитализации и лечения. Ее состояние уточняется.

Спасатели призывают граждан быть максимально осторожными во время пребывания вблизи крутых склонов и обрывов. Специалисты отмечают, что даже один неосторожный шаг может привести к тяжелым последствиям для здоровья или жизни.

