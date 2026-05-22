В Одессе агент полиции трижды воспользовался услугами проституток, чтобы доказать факт организации борделя

В Одессе правоохранители разоблачили незаконный бизнес по оказанию интимных услуг, организованный уроженкой Кировоградщины. Для документирования деятельности борделя агент полиции трижды воспользовался услугами проституток в рамках следственных действий.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде трехлетнего испытательного срока. Об этом говорится на сайте Приморского районного суда.

Детали дела

Как установило досудебное расследование, в январе 2024 года женщина организовала незаконный бизнес по оказанию интимных услуг. Для поиска работниц она разместила на популярном сайте объявление о "высокооплачиваемой работе", на которое откликнулись несколько девушек.

Организатор арендовала квартиру, следила за порядком в квартире, покупала средства контрацепции и оплачивала коммунальные услуги. По условиям схемы час услуг стоил 3 тысячи гривен, половину из которых женщина оставляла себе, а остальное передавала девушкам.

Операция полиции

Разоблачить деятельность борделя правоохранителям удалось благодаря трем этапам специального следственного эксперимента "контроль за совершением преступления". В роли клиента выступал агент полиции, данные которого не разглашаются.

Во время первого визита 21 февраля 2024 года мужчина прибыл в арендованную квартиру, передал 3 тысячи гривен и получил согласованную услугу. Аналогичный эксперимент провели 27 февраля, но на этот раз ему предоставили другую девушку.

15 марта 2024 года во время третьего контролируемого визита правоохранители задокументировали факт оказания услуг и задержали организатора в соответствии со статьей 208 УПК Украины.

Женщину осудили за организацию борделя и сутенерство

Во время судебного заседания женщина полностью признала вину, подтвердила все обстоятельства дела и выразила искреннее раскаяние. Она попросила суд не назначать суровое наказание, ссылаясь на необходимость содержать двух несовершеннолетних детей.

Учитывая позицию обвиняемой суд применил ч. 3 ст. 349 УПК Украины и отказался от исследования доказательств, которые не оспаривались сторонами.

Приморский районный суд Одессы признал женщину виновной по ч. 1 ст. 302, а также ч. 1 и ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Украины. Суд назначил:

за содержание места разврата (ч. 1 ст. 302 УК) – штраф 17 000 гривен;

за первичное сутенерство (ч. 1 ст. 303 УК) – 3 года лишения свободы;

за повторное сутенерство (ч. 2 ст. 303 УК) – 4 года лишения свободы.

В соответствии со ст. 70 УК Украины окончательное наказание определили в виде 4 лет лишения свободы. В то же время учитывая отсутствие судимостей, искреннее раскаяние и семейное положение, суд освободил осужденную от реального отбывания наказания, установив трехлетний испытательный срок.

Также суд принял решение о специальной конфискации имущества. В доход государства изъяли пять мобильных телефонов, плазменный телевизор и 16 090 гривен, изъятых во время обысков.

