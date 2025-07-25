В Черновцах учитель информатики 'минировал' школы, чтобы их перевели на дистанционку: как его наказали

В Черновцах к одному году и шести месяцам за решеткой приговорили школьного ИТ-специалиста, который в течение нескольких месяцев рассылал фейковые сообщения о взрывчатке в местных учебных заведениях. Педагог объяснил свой поступок желанием перейти на дистанционное обучение.

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Областная прокуратура на официальном сайте сообщила, что злоумышленнику 26 лет и он был "специалистом информационных технологий" в одной из школ. Фейковыми "заминированиями" мужчина терроризировал и школы, и детские сады Черновцов.

"Каждый вызов заставлял приостанавливать учебный процесс и эвакуировать детей и педагогов. На место оперативно прибывали взрывотехники, кинологи и представители других спецслужб. К счастью, ни разу опасных предметов или взрывчатых веществ не обнаружили", – рассказали прокуроры.

Сторона обвинения доказала вину педагога в заведомо ложном информировании о подготовке взрыва (ст. 259 УК Украины). Суд назначил наказание в виде 1,5 года лишения свободы.

Досудебное расследование проводили следователи Черновицкого районного управления полиции при оперативном сопровождения областного отдела противодействия киберпреступности ГКП Нацполіції и областного Управления СБУ.

Как писал OBOZ.UA, ранее возле одного из частных дворов в селе Ставище Шевченковской громады Харьковщины двое подростков получили ранения из-за взрыва неизвестного предмета. У 12-летнего парня открытая черепно-мозговая травма, у 15-летнего – ожоги кисти руки.

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