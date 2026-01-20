Угрожал физической расправой: в Хмельницком полиция задержала иностранца, который вымогал $300 тыс. у криптобизнесмена. Фото и видео

В Хмельницком правоохранители задержали иностранца, который угрожал расправой криптобизнесмену и его семье, требуя у мужчины 300 тысяч долларов "долга". Злоумышленник привлек к этому представителей криминалитета.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины. В задержании иностранца и обысках у фигурантов участвовали сотрудники Управления стратегических расследований Нацполиции, следователи следственного управления ГУНП в Хмельницкой области, работники областного управления СБУ и бойцы роты полиции особого назначения.

Иностранец, который имеет вид на жительство в Украине, пытался заставить предпринимателя уплатить ему 300 тысяч долларов США якобы "долга".

В течение длительного времени злоумышленник оказывал психологическое давление на потерпевшего: угрожал физической расправой над членами его семьи и даже привлек представителей криминальной среды. Последние должны были обеспечить выполнение высказанных угроз.

В конце концов потерпевший обратился в полицию, после чего правоохранители провели обыски по местам жительства фигурантов и в их транспортных средствах.

Иностранца задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи полиции сообщили ему о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство), мужчине может грозить до 12 лет лишения свободы.

Суд уже избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере почти полмиллиона гривен.

Сейчас проводятся дальнейшие мероприятия для установления и привлечения к ответственности других участников преступления.

Как сообщал OBOZ.UA, полиция задержала 13 человек, которых подозревают в похищении людей и вымогательстве более 60 тыс. долларов в трех регионах Украины. Операции прошли в Киевской, Львовской и Кировоградской областях с начала 2025 года. Правоохранители задокументировали угрозы, избиения и незаконное лишение свободы потерпевших.

