'Третий год держат под стражей безо всякой альтернативы': адвокат объяснил, что не так с делом Богуслаева

В Украине 17 марта состоялось очередное судебное заседание по делу экспрезидента "Мотор Сич " Вячеслава Богуслаева. Подозреваемому в государственной измене 86-летнему конструктору вертолетной техники после задержания была определена мера пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей – и с тех пор это решение остается неизменным.

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Об этом написал в своем Telegram-канале адвокат, глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец. Он утверждает, что имущество его клиента конфисковали, а его самого третий год держат за решеткой без каких-либо доказательств вины Богуслаева.

"Вчера состоялось очередное заседание по делу 86-летнего генерального конструктора вертолетной техники, которого третий год содержат под стражей без какой-либо альтернативы. За это время все его имущество было конфисковано без установления его вины. Основание для конфискации – Указ Президента Украины, где даже его имя написали с ошибкой", – написал Кравец.

Адвокат утверждает, что за время расследования ни одного доказательства вины Богуслаева следствие так и не предоставило. А вот само дело, по мнению Кравца, нанесло удар по авиаотрасли Украины.

"Дело давно превратилось в фарс, никаких доказательств его виновности или поддержки России нет. Есть наоборот, поддержка ВСУ и разработка новой техники, которая после его ареста остановлена, а все программы сорваны. Сейчас он (Богуслаев. – Ред.) почти потерял слух, поэтому заседание пришлось перенести", – написал юрист.

Кравец также сообщил, что с 7 апреля этого года Европейский суд по правам человека, куда обратились представители Богуслаева, перейдет в стадию принятия решения после коммуникации по его делу. Решение, по его словам, ожидается в течение месяца.

"Считаю, что все судьи и прокуроры, причастные к пыткам и уничтожению производства вертолетной техники должны понести ответственность, вместе с представителями Минюста, которые в этой пытке принимали участие. На сегодняшний день его лишили даже пенсии и суд цинично не дает возможности ее оформить. Но он держится и будет бороться за свое полное оправдание от всех этих бессмысленных обвинений, по которым, вероятно, стоит чисто желание отобрать "Мотор Січ" и снова ее перепродать", – отметил Кравец, добавив, что вопрос о возмещении Китаю миллиардов долларов США остается открытым.

Напомним, 22 октября 2022 года стало известно, что главу "Мотор Сичи" задержали по подозрению в госизмене. В тот же день информацию о задержании Богуслаева, изначально носившей инсайдерский характер, подтвердила СБУ. В Службе также опубликовала доказательства сотрудничества с РФ президента "Мотор Сечи" Богуслаева, она заключалась, по версии следствия, в том числе и в продолжении экспорта деталей для двигателей вертолетов армии РФ уже после начала полномасштабного вторжения России.

24 октября суд отправил Богуслаева в СИЗО, где он остается по сей день. А уже в начале ноября у него и еще одного представителя "Мотор Сич" арестовали 1 млрд грн имущества и активов.

В начале декабря ЕСПЧ открыл дело по жалобе защитников экс-президента "Мотор Сич". Защита Богуслаева считает, что арест генерального конструктора ПАО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева привел к перераспределению контроля над одним из стратегических предприятий Украины, а все уголовное дело о государственной измене "имеет все признаки рейдерства".

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