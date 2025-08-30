Сведения о связи убийства Фарион и Парубия пока отсутствуют - прокуратура

По состоянию на 17:30 30 августа во Львове убийцу народного депутата, бывшего спикера Верховной Рады и активиста Андрея Парубия задержать не удалось. Его расстреляли на улице Евфремова, погибший скончался на месте от полученных ранений.

Во время брифинга, руководитель областной прокуратуры Николай Мерет сообщил, что сейчас нет подтверждений относительно какой-либо связи между убийством Парубия и политиком Ириной Фарион. По его словам, было открыто несколько направлений следствия, а также проводятся первоочередные розыскные действия.

"По поводу убийства Ирины Фарион — у нас на сегодня отсутствуют какие-либо сведения, которые бы связывали эти два преступления. Это пока то, что нам известно", — сказал он.

Правоохранители отмечают, что преступление тщательно планировали. Исполнитель стрелял около восьми раз из короткоствольного огнестрельного оружия. Личность нападавшего пока не установили. Полиция уже анализирует видео с камер наблюдения и опрашивает свидетелей.

Больше информации пока правоохранители не могут предоставить, чтобы не помочь еще не задержанному лицу избежать наказания. Отдельно обращают внимание на незаконную утечку материалов следствия в телеграмм-каналы.

Что произошло

30 августа во Львове застрелили народного депутата и бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. Для задержания злоумышленника объявили спецоперацию "Сирена". По словам источников OBOZ.UA, убийцей был курьер, который произвел пять выстрелов и скрылся с места преступления.

Президент Владимир Зеленский заявил, что убийство Андрея Парубия во Львове было тщательно подготовлено. Правоохранительные органы привлекли все силы для установления обстоятельств преступления и поиска убийцы.

Убийство Фарион

Как сообщал OBOZ.UA, 19 июля 2024 года во Львове стреляли в Ирину Фарион, она умерла в больнице. Практически сразу среди возможных версий относительно мотива убийства назывался, в частности, "заказ России".

Через несколько дней в Днепре полиция задержала Вячеслава Зинченко, которого подозревают в совершении преступления. В ходе расследования ему было инкриминировано умышленное убийство лица в связи с выполнением им гражданского долга, по мотивам национальной нетерпимости (п. 8, 14 ч. 2 ст. 115 УК), а также приобретение, ношение, хранение огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Как заявляли в полиции уже после задержания Зинченко, он мог готовить новые убийства. Фарион же он выбрал первой целью, потому что она была наиболее беззащитной.

Как сообщал OBOZ.UA, дочь Ирины Фарион указала на странную деталь, которую заметила на месте убийства своей матери. Женщина акцентировала на том, что в день трагедии чемодан и личные вещи общественного деятеля нашли у подъезда, а ее тело находилось значительно дальше.

