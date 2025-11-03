Судья, которая на Lexus убила пешехода на Прикарпатье, сможет выйти под залог: избрана мера пресечения

Суд избрал меру пресечения судье Подгаецкого районного суда Тернопольской области, которая совершила смертельное ДТП на Ивано-Франковщине. Женщину взяли под стражу.

Видео дня

Однако она может выйти на свободу, уплатив залог в более чем 1 миллион гривен. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Трагедия произошла 31 октября в селе Фрага на трассе Мукачево–Львов. Судья, управляя автомобилем Lexus UX 250h, ехала в направлении Львова. Подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, она не сбавила скорость и сбила двух человек. В результате удара один человек погиб, еще один получил тяжелые травмы.

По данным прокуратуры, решение о мере пресечения принял суд Ивано-Франковской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Теперь подозреваемая может временно выйти из-под стражи, если внесет залог в размере более 1 миллиона гривен.

Расследование продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии, в частности, была ли водитель трезвой на момент ДТП.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Черкасской области 62-летний водитель Chevrolet Aveo не справился с управлением и совершил наезд на 9-летнего мальчика. В момент столкновения ребенок пересекал дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.

Также авария произошла на Львовщине. Там автомобиль с военными номерами выехал за пределы дороги и врезался в припаркованный грузовик. Военнослужащий, который в момент столкновения выходил из грузовика, погиб. Также известно о гибели трех человек, которые находились в машине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!