Судьи по делу Богуслаева взяли самоотвод в полном составе, – адвокат Кравец

Ростислав Кравец, адвокат генконструктора вертолетной техники "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, заявил, что на прошлой неделе коллегия судей Соломенского районного суда города Киева взяла самоотвод в полном составе от рассмотрения дела его подзащитного. Он добавил, что ему якобы "неоднократно, вопреки Конституции Украины и Конвенции о защите прав человека и основных свобод, продолжали безальтернативное содержание под стражей".

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Об этом сообщает издание "Главком".

Об этом Кравец написал в Telegram. Имени своего подзащитного он не назвал, однако именует его "86-летним Генеральным конструктором вертолетной техники" и описывает обвинения, из чего становится понятно, что речь идет о Богуслаеве.

"Это грубое нарушение прав человека, которое, надеюсь, в ближайшее время прекратится. В ближайшее время ожидается решение ЕСПЧ по уже коммунифицированной жалобе, и очень надеюсь, что такие грубые нарушения прав человека в Украине не будут совершаться. Это дело стало почти показательной пыткой реформированным иностранцами судом с игнорированием любых норм".

Кравец добавил, что у его подзащитного якобы "без наличия доказательств" и "без решения суда" конфисковано все имущество. Юрист также подчеркнул, что Богуслаева третий год держат в СИЗО, несмотря на возраст, перенесенную клиническую смерть в СИЗО, тяжелое состояние здоровья и почти полную потерю слуха.

"Лицо обвиняют в том, что оно лично поставляло двигатели в РФ через Китай под контролем СБУ, контрразведки СБУ, ГУР МО, службы внешней разведки Украины, Госспецэкспорта и других правоохранительных и контролирующих органов, не являясь должностным лицом предприятия, которое осуществляло поставку и в отношении которого никаких санкций или ограничений не введено, и не подписывая ни единого документа о поставке. При этом все поставленные двигатели находятся в Китае, что подтверждено официальными документами на сегодняшний день, и никуда они не реэкспортировались", – говорится в сообщении.

По словам адвоката, вина его подзащитного "установлена исключительно в Указе Президента, которым он ввел в действие решение СНБОУ, какого по факту не существует". Кравец добавил, что даже имя подсудимого там якобы написано с ошибкой.

"Очень надеюсь, что в ближайшее время не только благодаря решению ЕСПЧ, но и благодаря соблюдению судами прав человека, лицу, чья вина не доказана, позволят изменить меру пресечения и возможность дожить до оправдательного приговора", – резюмировал юрист.

Напомним, бывший глава "Мотор Сич" был задержан в октябре 2022 года. Ему выдвинуто подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины: 111-1 (коллаборационная деятельность) и 111-2 (пособничество государству-агрессору). В рамках следствия был наложен арест на все имущество подозреваемого. Он находится в СИЗО.