Суд обязал ГБР открыть производство в отношении АРМА, которое возглавляет Ярослава Максименко

Печерский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможном уголовном правонарушении, связанном с деятельностью Национального агентства по розыску и управлению активами (АРМА). Речь идет о невыполнении судебных решений и невозвращении изъятого имущества его владельцу.

Видео дня

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Как отмечается, 23 марта 2026 года Печерский районный суд города Киева по делу №757/15000/26-к удовлетворил жалобу на бездействие территориального управления ГБР в Киеве. Суд обязал уполномоченных лиц ведомства внести в ЕРДР сведения о возможном уголовном правонарушении, которое, по утверждению заявителя, могло быть совершено должностными лицами АРМА.

Заявление о преступлении было направлено в территориальное управление ГБР в Киеве по электронной почте еще в марте 2026 года. Основанием для обращения стало невыполнение агентством судебных решений и невозвращение имущества его законному владельцу. Заявитель утверждает, что решения судов игнорируются, несмотря на смену руководства агентства.

В соответствии со статьей 214 Уголовного процессуального кодекса Украины, правоохранительные органы обязаны внести сведения в Единый реестр досудебных расследований в течение 24 часов после получения заявления об уголовном правонарушении. Однако заявительница не получила подтверждения, что ее сообщение было зарегистрировано, поэтому сторона защиты обжаловала бездействие Бюро в суде.

При рассмотрении дела суд установил, что по состоянию на момент слушания информация из заявления так и не была внесена в ЕРДР, а досудебное расследование не начиналось. Представители ГБР не предоставили доказательств выполнения своей обязанности, а представитель ведомства не явился на судебное заседание. В результате суд принял сторону заявителя и обязал Бюро зарегистрировать уголовное производство.

Сейчас обязанности главы АРМА временно исполняет Ярослава Максименко.

Согласно Уголовному кодексу Украины, невыполнение судебного решения должностным лицом, занимающим ответственное или особо ответственное положение, или если такие действия нанесли существенный вред правам граждан, наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с возможным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.