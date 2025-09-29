СБУ задержала корректировщика ФСБ, который наводил ракеты и дроны по военным заводам на западе Украины. Фото

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала российского агента, который собирал данные для комбинированных атак дронами и ракетами на оборонные объекты запада Украины. Операцию провели сотрудники СБУ в Хмельницкой области совместно с Главным управлением внутренней безопасности и под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ. Злоумышленником оказался местный разнорабочий, который попал в поле зрения российских спецслужб из-за попытки найти "легкие деньги" в Telegram-каналах.

Именно там его завербовали представители ФСБ для сбора разведданных о военных заводах и других стратегических объектах региона.

Чтобы получить информацию, агент выспрашивал нужные детали у знакомых во время обычных разговоров, а затем выезжал на места, фотографировал объекты и фиксировал координаты на Google Maps. Собранные материалы он должен был передавать кураторам для подготовки ударов по украинским оборонным предприятиям.

Киберспециалисты СБУ задокументировали его действия и задержали на горячем при попытке снять видео вблизи одной из целей. Во время обыска правоохранители изъяли смартфон с фото и координатами, которые подтверждают сотрудничество с врагом.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Он находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

