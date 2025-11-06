Снял работу ПВО и выложил в TikTok: на Одесщине мужчину приговорили к 5 годам тюрьмы за раскрытие позиций Сил обороны

На Одесщине 37-летний украинец сядет на пять лет за решетку за публикацию в интернете видео работы нашей противовоздушной обороны и за хранение боеприпасов. Кадры ПВО, снятые им, содержали данные, позволявшие идентифицировать местоположение огневых позиций – это создало потенциальную угрозу для обороноспособности государства.

Мужчина не признал своей вины во время судебного заседания. Подробностями поделилась на сайте пресс-служба Одесской облпрокуратуры.

"Блогер" нарушил запрет, который украинцы слышат уже четвертый год

В ноябре 2023 года фигурант (уроженец Одесщины) находился в областном центре, когда враг проводил очередную массированную ракетно-дронную атаку.

Украинец умышленно снимал на мобильный телефон моменты боевой работы украинских защитников. Отметим: и власти, и военные неоднократно предупреждали, что делать этого нельзя, Уголовным кодексом Украины предусмотрена ответственность.

Полученные кадры автор залил на платформу TikTok под вымышленным именем пользователя. Видео стало публичным, его просмотрели более 41 тысячи раз, некоторые зрители делали репосты на собственные страницы.

Многие в комментариях возмущались действиями автора, но последний отказывался удалить публикацию и писал, что "ему ничего за это не будет". В тексте приговора также сказано, что на заседании мужчина вину не признал, утверждал, что выдавать местоположение ВСУ не собирался, а видео обстрелов "привлекают внимание".

Фигурант "фактически разгласил информацию, запрещенную к обнародованию во время военного положения, и поставил под угрозу безопасность военнослужащих и жителей города", указали прокуроры.

Кроме того, во время санкционированного обыска квартиры у подозреваемого нашли и изъяли боеприпасы – незаконно приобретенные патроны различного калибра.

В итоге 37-летнего жителя области признали виновным в несанкционированном распространении информации о расположении Вооруженных сил Украины, но кроме этого – в незаконном хранении боеприпасов (ч. 2 ст. 114-2, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Мужчине назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы.

