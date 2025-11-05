Сколько дел по уклонению от мобилизации открыли за время полномасштабной войны: названы цифры

В Украине во время действия военного положения было возбуждено более 19 тысяч уголовных дел за уклонение от мобилизации. Речь идет о периоде с января 2022 по сентябрь 2025 года.

Такую статистику опубликовало издание УП, ссылаясь на ответ пресс-службы Офиса генерального прокурора Украины на журналистский запрос. Точное количество указанных уголовных производств по статье 336 УК – 19 273.

Среди них:

7 902 дела закрыты;

дела закрыты; вынесено 1 734 приговора (однако лишь за период 2022–2024, количество приговоров в 2025 году не указано).

"Количество осужденных за это правонарушение в разы меньше", – отметили в издании.

Добавим, что статистика приговоров за три года приведена в соответствии с данными вебпортала "Судебная власть Украины".

