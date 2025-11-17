СБУ задержала агентку ГРУ, которая устанавливала 'ретрансляторы' для навигации российских дронов и ракет на севере Украины. Фото

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента российского ГРУ, которая устанавливала "ретрансляторы" на севере страны, чтобы обеспечить связь для вражеских беспилотников и ракет. Злоумышленницей оказалась 34-летняя жительница Конотопа (Сумская область).

Об этом сообщила пресс-служба СБУ 17 ноября. За содеянное женщине грозит пожизненное пребывание под стражей.

"Военная контрразведка Службы безопасности задержала еще одну агентку российской военной разведки (более известной как гру) на Сумщине. Фигурантка корректировала вражеские атаки по региону, а также обеспечивала устойчивую связь для рашистских дронов и ракет – устанавливала в области соответствующие ретрансляторы", говорится в сообщении.

Детали дела

По информации следствия, женщина привлекла внимание россиян, когда искала "легких денег" в Telegram-каналах. После вербовки за вознаграждение от спецслужбы РФ она приобрела радионавигационное оборудование и настроила его на частоты, которые были нужны врагу.

Злоумышленница находила заброшенные здания, проникала внутрь и устанавливала на крышах "радиомаячки". Эти устройства обеспечивали оккупантам стабильную связь для управления дронами и ракетами, которые могли обходить украинские системы радиоэлектронной борьбы.

Дополнительно следствие выяснило, что агент передавала куратору фото и координаты местных военных объектов, а неподалеку от одной из авиабаз установила скрытую 4G-камеру с онлайн-трансляцией, чтобы враг мог отслеживать частоту и маршруты полетов украинской авиации, а также результаты обстрелов приграничья.

Сотрудники СБУ разоблачили деятельность женщины, поэтапно задокументировали сбор разведданных и задержали. Также были проведены мероприятия для обезвреживания установленных шпионских устройств и усиления безопасности украинских военных объектов.

Во время обысков у женщины изъяли шесть смартфонов, которые она использовала для связи с россиянами. Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 УК Украины – государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

"Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога, ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

