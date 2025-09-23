СБУ задержала агента ФСБ, который корректировал удары по аэродромам и энергообъектам на западе Украины. Фото

В Хмельницком сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента российской ФСБ, который корректировал удары врага по аэродромам и энергетическим объектам в западных регионах Украины. Сотрудничать с врагом согласился 31-летний местный безработный.

Видео дня

Теперь ему грозит пожизненное заключение. Детали сообщили в пресс-службе СБУ 23 сентября.

Подробности дела

По информации следствия, мужчина попал в поле зрения врага через Telegram-каналы, которые обещали "быстрые деньги". Там его завербовали сразу двое сотрудников ФСБ, каждый из которых давал свои задачи.

Первый требовал собирать и передавать геолокации аэродромов ВСУ, а второй просил координаты опорных электроподстанций, которые россияне планировали уничтожить, чтобы обесточить регион.

Также фигурант передавал данные о муниципальных учреждениях, подразделениях Нацполиции и пытался установить владельцев частных авто правоохранителей, чтобы впоследствии осуществить возможные диверсии.

СБУ задержала мужчину на горячем, во время съемки местной электроподстанции. У него изъяли смартфон с доказательствами переписки с кураторами и изображениями объектов, которые он собирался передать врагу.

"Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", – указано в сообщении.

Напомним, СБУ разоблачила и задержала российского агента, который передавал оккупантам координаты украинских энергообъектов и позиций сил ПВО. Злоумышленник действовал в Криворожском районе Днепропетровской области.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее сотрудники СБУ разоблачили в Чернигове агента российской ФСБ, которая готовила вражеские удары по северным регионам нашей страны. Предательницей оказалась 39-летняя местная жительница.

