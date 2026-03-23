СБУ разоблачила венгерского спецслужбиста, который руководил агентурной сетью Будапешта на Закарпатье. Видео

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили представителя венгерской военной разведки, который руководил агентурной сетью на Закарпатье. Мужчина координировал сбор данных об оборонных возможностях региона и общественно-политической ситуации.

По данным пресс-службы СБУ, агентурной сетью руководил кадровый сотрудник венгерской военной разведки Золтан Андре. Он координировал деятельность шпионской ячейки, участников которой СБУ задержала весной 2025 года на Закарпатье.

Задержанные агенты собирали информацию об уровне военной защищенности региона, местных общественно-политических настроениях и реакции населения на введение венгерских войск. Андре организовывал встречи со своим информатором в Венгрии и лично контролировал его работу.

Следствие выяснило, что с 2016 до 2020 года Андре находился в Грузии. Там он, прикрытием представителя дипломатической миссии Венгрии, занимался шпионажем. В 2021 году, после возвращения с Южного Кавказа, он начал разведывательно-подрывную деятельность против Украины.

В 2021 году Андре завербовал бывшего военного из Береговского района и перевел его в так называемый "режим ожидания". В сентябре 2024 года он поручил агенту шпионить на территории Закарпатья.

Агент разведывал места дислокации военных и пытался обнаружить позиции ПВО. Также Андре поручил ему искать новых агентов венгерской военной разведки. Особое внимание разведчик уделял бывшим и действующим военнослужащим и правоохранителям.

По данным следствия, Андре использовал возможности венгерских дипломатических учреждений на Закарпатье. Местные жители подавали туда документы, чтобы получить гражданство, а разведчик применял эти данные во время вербовки. За сотрудничество он обещал деньги и различные привилегии от Венгрии.

Встречи с потенциальными агентами Андре в основном проводил в собственном автомобиле. Известно, что он привлек к сотрудничеству бывшую контрактницу одной из боевых бригад ВСУ. Ее вместе с другим агентом задержала Служба безопасности Украины.

Правоохранители также выявили еще одного военнослужащего ВСУ, которого разведчик пытался втянуть в сотрудничество. Вместо денежного вознаграждения он предлагал этому человеку регулярные поставки наркотических средств для личных нужд.

Напомним, сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Запорожье агентурную сеть Главного управления ГШ РФ, больше известного как ГРУ. Координировал деятельность вражеских агентов священник одной из местных церквей УПЦ МП.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что сотрудники СБУ разоблачили "крота" в Воздушных силах. Предатель передавал врагу информацию о F-16 и Mirage. Майор ВС ВСУ помогал врагу готовить дроновые удары РФ по украинской авиации.

