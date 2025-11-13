В Киеве задержали юношу, который поджег автомобили возле АЗС по заказу спецслужб РФ. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали юношу, который, по информации следствия, поджег автомобили возле АЗС в Оболонском районе. Злоумышленник действовал по заказу вражеских спецслужб.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Искал легкие заработки

По словам правоохранителей, 18-летний парень нашел в интернете объявление о "работе", которая заключалась в поджогах авто на территории Киева. Он связался с анонимным "работодателем" и получил четкие инструкции от куратора относительно объектов, которые надо сжечь.

"Действуя по вражеским указаниям, юноша прибыл в гаражный кооператив, расположенный вблизи автозаправочной станции в Оболонском районе, в поисках автомобилей, принадлежащих военным. Впрочем, нужных транспортных средств он не нашел, поэтому решил жечь гражданские авто", – уточнили в пресс-службе.

Нарушитель облил легковоспламеняющейся жидкостью припаркованные Mercedes-Benz и BMW и поджег их. В результате обе легковушки были уничтожены огнем, а также частично поврежден третий автомобиль Hyundai.

Злоумышленника оперативно нашли и задержали. По факту умышленного уничтожения чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ и Нацполиции разоблачили иностранца, который по заказу России занимался поджогами в Украине. Злоумышленник, в частности, совершил преступление в Белой Церкви Киевской области.

