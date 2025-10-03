'Работает и имеет поощрения': стало известно, где сейчас Зайцева, которая сбила насмерть шесть человек в Харькове. Фото

Осужденная к 10 годам заключения за смертельную аварию в Харькове Елена Зайцева, сейчас находится в колонии. Женщина пыталась досрочно выйти на свободу, однако суд отказал ей в этом.

Видео дня

О нынешнем месте пребывания Зайцевой стало известно из материала ТСН. В издании также отмечают, что женщина работает в колонии и имеет поощрения.

Елена Зайцева, участница трагического ДТП в Харькове 2017 года, отбывает наказание в исправительной колонии в Сумской области. Ранее она находилась в Покровском исправительном центре в Днепропетровской области, однако позже была переведена. По информации источников, "поведение осужденной расценивается как неплохое, она работает и имеет поощрения".

Попытка получить досрочное освобождение

В 2023 году Зайцева пыталась получить условно-досрочное освобождение, однако Днепровский апелляционный суд отклонил ходатайство ее защитников. В судебных материалах отмечалось, что осужденная состояла на профилактическом учете как лицо, склонное к членовредительству, поддерживает связь с родными, признает вину, но"не осознает последствия совершенного правонарушения для потерпевших". Коллегия судей пришла к выводу, что оснований для увольнения нет.

По словам заместителя председателя комитета Национальной ассоциации адвокатов Украины по вопросам защиты прав человека Сергея Старенького, в следующем году Зайцева снова может попытаться подать ходатайство о досрочном освобождении.

Выплаты родственникам потерпевших

В то же время родственники погибших продолжают получать от нее мизерные компенсационные выплаты. Мать одного из погибших, Светлана Виниченко, сообщила, что ранее поступали суммы от 30 до 111 гривен.

"В последнее время суммы перестали быть дробными. В июле пришло 995 гривен. Это, возможно, выплата за полгода. До этого была такая же сумма в декабре. Чтобы не платить по 30-40 гривен, платит столько", – рассказала Светлана в комментарии ТСН.

"Я не верю, что у Зайцевой есть раскаяние", – подытожила женщина.

Условия в колонии

Известно, что условия в колонии, где отбывает наказание Зайцева, являются облегченными: осужденные проживают в трехэтажном корпусе, имеют доступ к душевым комнатам, телевизорам и аквариуму.

"Осужденные проживают в трехэтажном здании жилого корпуса. Обеспечено раздельное содержание осужденных к различным видам уголовного наказания. Жилые комнаты рассчитаны для проживания от 4 до 10 человек. В комнатах имеются кровати с высокими перегородками, обеспечивающими приватность. В жилых помещениях имеются санитарно-гигиенические комнаты с душевыми кабинами и санузлами, комнаты для хранения вещей, отдельная комната для хранения обуви, комната для приготовления и приема пищи. В каждом из отделений обустроено помещение общего пользования, где есть телевизоры для осужденных и даже аквариум с рыбками", – отметили в отчете на официальном сайте Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Авария в Харькове с участием Зайцевой: детали дела

Вечером 18 октября 2017 года около 20:45 в центре Харькова на улице Сумской произошло резонансное ДТП. Внедорожник Lexus, за рулем которого была на тот момент 20-летняя студентка Елена Зайцева, столкнулся с Volkswagen Touareg, которым управлял Геннадий Дронов. От удара машина Елены несколько раз перевернулась и вылетела на тротуар, где находились пешеходы.

По данным полиции, водитель Volkswagen утверждал, что двигался на зеленый сигнал светофора. Очевидцы предполагали, что Зайцева могла быть нетрезвой, однако экспертиза это не подтвердила. Девушку задержали на месте.

В результате аварии погибли шесть человек, еще несколько получили травмы. Среди пострадавших была и беременная женщина, жизнь которой врачам удалось спасти. Следователи открыли уголовное производство по ч.3 ст. 286 УКУ, обоим водителям присудили 10 лет заключения.

Вместе с тем, в полиции сообщили, что только за два года вождения Зайцеву восемь раз штрафовали за нарушение правил дорожного движения.

Напомним, в Вышгородском районе Киевской области произошло ДТП с участием двух легковушек. В результате столкновения были травмированы пять человек, которых доставили в больницу.

Также OBOZ.UA сообщал, что в центре Харькова 14-летний сын чиновницы из Госпродпотребслужбы совершил ДТП на Audi Q5, которой нет в декларации мамы за 2024 год. Также стало известно, что подросток уже не раз хвастался скоростной ездой в социальных сетях. Это уже не первый случай в Украине, когда несовершеннолетние садятся за руль и совершают аварии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!