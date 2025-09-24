На Киевщине произошла авария с участием двух легковушек: пострадали пять человек. Подробности и фото

В Вышгородском районе Киевской области произошло ДТП с участием двух легковушек. В результате столкновения были травмированы пять человек, которых госпитализировали в больницу.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства аварии установят следователи.

По словам правоохранителей, ДТП произошло с участием легковых автомобилей на одной из улиц в селе Катюжанка Киевской области.

"Полицейские предварительно выяснили, что 32-летняя местная жительница, находясь за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser, осуществляла маневр поворота налево и допустила столкновение с автомобилем Opel, который двигался во встречном направлении", – рассказали в пресс-службе.

В результате ДТП водитель внедорожника и 34-летний мужчина, который находился с ней в салоне авто, а также 42-летний водитель Opel и двое его пассажиров, получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы.

По данному факту начато досудебное расследование, все обстоятельства устанавливаются.

