Пять адвокатов не помогли: суд оставил Шуфрича под стражей до 5 октября. Фото

В среду, 24 сентября, Шевченковский районный суд Киева рассмотрел ходатайство об изменении меры пресечения для Нестора Шуфрича, которого обвиняют в государственной измене. Несмотря на просьбу адвокатов отпустить нардепа IX созыва от запрещенной партии ОПЗЖ под домашний арест, его оставили под стражей до 4 октября.

Суд в ходатайстве отказал и оставил меру пресечения Шуфрича без изменений. Об этом сообщает "Суспільне Новини".

Сторона защиты призвала отправить Шуфрича под домашний арест

Адвокаты Шуфрича рассказали о состоянии его здоровья и отсутствии рисков побега, поскольку подозреваемый якобы нуждается в медицинской реабилитации. Пятеро защитников просили смягчить меру пресечения, в частности применить домашний арест, подчеркивая ухудшение слуха у Шуфрича.

"Врачи сообщали, что непрохождение процедуры приведет к ухудшению состояния здоровья. Можно обеспечить ношение электронного устройства", – сказал адвокат Виктор Карпенко.

Шуфрич поддержал ходатайство, добавив, что уже семь месяцев страдает от боли после операции и не получил послеоперационной реабилитации.

"Я сложно двигаюсь по помещению. Это просто боль, она постоянная. Рисков нет, куда я убегу? Разве, как судью Чауса меня куда-то вывезете?" – отметил Шуфрич.

Сторона обвинения выступила против

По словам прокуроров, риски остаются, поэтому призвали отказать в смягчении меры пресечения.

На судебном заседании 24 сентября прокурор также прочитал часть обвинительного акта, где говорилось, что Шуфрич тесно сотрудничал и выполнял задания экс-заместителя секретаря СНБО времен президентства Виктора Януковича Владимира Сивковича, агента ФСБ. Среди задач последнего, который в 2014 году выехал в Москву, была координация российской агентуры в Украине.

Что предшествовало

Нестор Шуфрич находится в СИЗО с середины сентября 2023 года. Сначала ему объявили о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111 УК). Но уже в феврале 2024 года Шуфрич получил новое подозрение, по ч. 3 ст. 110-2 УК – финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя. Это расследование уже касается финансирования Росгвардии в Крыму.

По данным следствия, Шуфрич и его экс-помощник Вячеслав Черепаня с другими доверенными депутату лицами после временной оккупации Крыма обеспечили регистрацию недвижимости – дома и земельного участка в пгт Симеиз по законам Российской Федерации. Это имущество нардеп приобрел в 2013 году через подконтрольное предприятие и доверенных лиц.

В 2016 году для охраны имущества обвиняемые организовали заключение договора охраны с незаконным военизированным формированием – "ФГУП "Охрана" Росгвардии по Республике Крым". Далее они организовали передачу и перечисление Росгвардии, которая участвует в войне против Украины, более 648,7 тысячи российских рублей за охрану имущества.

Кроме этого, Шуфрича подозревают в сотрудничестве на ФСБ. Он также систематически в своих выступлениях и интервью распространял российскую пропаганду и проводил подрывную деятельность против Украины.

Оба обвиняемых находятся под стражей и обвинения отвергают. По мнению Шуфрича, государственной измены в его действиях нет.

Как сообщал OBOZ.UA, в Службе безопасности Украины объяснили, что Нестор Шуфрич может выполнять полномочия народного избранника. Но делать он это может только дистанционно, физически подозреваемый нардеп останется в следственном изоляторе.

