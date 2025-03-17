Проверил "схему" почти на миллион: чиновника воинской части разоблачили на краже горючего, предназначенного для обороны Харьковщины
Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили должностного лица воинской части, который наладил схему хищения горючего, предназначенного для обороны Харьковщины. Правоохранители завершили досудебное расследование и передали обвинительный акт в суд.
Об этом сообщила пресс-служба ДБР. Подозреваемый провернул схему почти на миллион гривен.
По данным следствия, заместитель командира части начал незаконную деятельность еще во время службы в Николаевской области, а после передислокации его подразделения продолжил воровать горючее уже на Харьковском направлении.
В 2023-2024 годах он подрабатывал документы по расходу топлива, завышал показатели и продавал остатки, заставляя подчиненных сливать и вывозить топливо.
Зафиксированные факты свидетельствуют, что военный завладел горючим на сумму около одного миллиона гривен. В сентябре 2024 года он был задержан при получении средств за очередную партию незаконно проданного горючего.
Фигуранта дела отстранили от должности и предъявили обвинение по ч. 4 ст. 410 УК Украины – похищение военного имущества в условиях военного положения. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
В настоящее время принимаются меры по возмещению нанесенного государству ущерба. Процессуальное руководство по делу осуществляет Николаевская специализированная прокуратура в области обороны Южного региона.
Как сообщал OBOZ.UA, в Запорожье разоблачили чиновника Военной службы правопорядка, который за деньги помогал ухилянтам уехать за границу. Злоумышленник был задержан после получения 4 тыс. долларов США взятки от одного из "клиентов".
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