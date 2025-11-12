"Охотился" на боевую авиацию: СБУ задержала агента РФ, который делал фотоловушки возле аэродромов. Фото
Военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала завербованного российскими спецслужбами агента, который шпионил за расположением украинских сил. Злоумышленника интересовало расположение украинских военных аэродромов.
Об этом сообщила пресс-служба силового ведомства. Сообщается, что 20-летнего жителя Хмельницкой области вражеские силовики завербовали в интернете.
Подробности дела
Как выяснили в СБУ, злоумышленник в интернете разыскивал "легкие заработки", чем привлек внимание россиян. Фигурант должен был отследить места базирования, количество и графики вылетов боевой авиации ВВС ВСУ.
Для этого завербованный устанавливал вблизи авиабаз в западных регионах Украины скрытые миникамеры с онлайн-трансляцией и удаленным доступом для российских спецслужбистов. Таким образом враг в режиме реального времени должен был фиксировать наличие и виды авиации на отечественных аэродромах.
Силовикам удалось поймать злоумышленника "на горячем", когда тот готовил фотоловушки в районе одного из военных аэродромов. Во время обысков у него изъяли смартфон с доказательствами работы на врага.
Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, ранее СБУ задержала агента российского ГРУ, который по заданию врага, стремился взорвать газопровод в восточных регионах Украины. Таким образом захватчики пытались "отрезать" от теплоснабжения часть домохозяйств Харьковской и Полтавской областей.
