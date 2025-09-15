Преступления против Украины не имеют сроков давности: подозрения получили экс-министр Януковича, 'глава ЛНР' и предатели-'правоохранители'. Фото

Бывший министр правительства Януковича, предприниматель из Донецкой области, несколько жителей Луганщины и так называемый "глава ЛНР" получили подозрения в совершении тяжких преступлений. Прокуроры Луганской областной прокуратуры зафиксировали более 30 уголовных правонарушений только за прошедшую неделю.

По данным Офиса Генерального прокурора, среди подозреваемых – бывший министр доходов и сборов и его сообщник, которые сотрудничали с Россией и способствовали экономическому укреплению государства-агрессора. Также подозрения получили трое местных жителей, добровольно вступили в незаконные "правоохранительные органы ЛНР".

Новые фигуранты дел

Следователи сообщили, что действия экс-министра и предпринимателя квалифицировали как пособничество государству-агрессору. Трое жителей Луганщины занимали должности "прокурора" и его помощников в псевдоструктурах оккупационной администрации. Все они выполняли указания российских кураторов и способствовали сохранению оккупационного режима. Речь идет о так называемом исполняющем обязанности "прокурора" Антрацитовского района ЛНР", "старшем помощнике" и "помощнике прокурора Краснодонского района ЛНР".

Отдельно прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении так называемого "главы ЛНР". Ему инкриминируется государственная измена, создание террористической организации, посягательство на территориальную целостность Украины и попытки изменить конституционный строй силовым путем.

Обвинительный акт в суде

Фигурант дела считается одним из ключевых организаторов псевдореспублики. Его действия позволили России усилить влияние на временно оккупированной Луганщине и обеспечили работу "администраций" в сферах безопасности и контроля над местным населением. В прокуратуре отмечают: ни один коллаборационист или пособник оккупантов не избежит ответственности.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 56-летнему мужчине из Купянского района заочно сообщено о подозрении за коллаборационистскую деятельность. По данным следствия, во время российской оккупации он согласился работать на врага и получил псевдодолжность в так называемой "военно-гражданской администрации Купянского района".

