Почти три года находился "в бегах": в Украину экстрадировали бывшего мэра Рахова, которого подозревают в коррупции. Фото

Бывшего мэра Рахова Виктора Медведя, который почти три года находился в международном розыске и дважды задерживался в странах Европейского Союза, экстрадировали в Украину из Румынии. По возвращении его поместили под стражу на 60 суток, однако суд определил альтернативу в виде залога в размере 332 800 гривен, который уже был внесен, поэтому бывший чиновник вышел из СИЗО, проведя там всего несколько дней.

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Об экстрадиции Виктора Медведя сообщил Офис генерального прокурора. А информацию о внесении залога обнародовал журналист и депутат Ужгородского городского совета Виталий Глагола.

По данным прокуратуры, бывшего мэра Рахова передали украинской стороне 10 сентября на пункте пропуска "Порубное" на украинско-румынской границе.

Бывшего чиновника дважды задерживали в странах ЕС

По данным следствия, Медведь почти три года находился в международном розыске. В конце 2025 года его задержали в Чехии, где ему запретили покидать территорию страны, однако впоследствии он оказался в Румынии, где его задержали повторно.

После завершения необходимых процедур Румыния передала его Украине. Экстрадицию обеспечили Офис Генерального прокурора, Закарпатская областная прокуратура и компетентные органы Румынии.

10 сентября Медведя передали украинской стороне в международном пункте пропуска "Порубное". Уже на следующий день Ужгородский горрайонный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

В то же время суд определил возможность освобождения под залог в размере 332 800 гривен.

"Прокуратура считает такой размер залога недостаточным и будет обжаловать постановление в апелляционном порядке", — говорится в сообщении ОГП.

В чём подозревают бывшего мэра Рахова

По материалам следствия, бывший чиновник может быть причастен к завышению стоимости работ при строительстве реабилитационно-оздоровительного центра.

В документах указано, что работы были выполнены в полном объеме. Однако экспертиза установила несоответствие фактических объемов и стоимости выполненных работ тем показателям, которые были заявлены.

Бывшему мэру заочно сообщили о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенной по предварительному сговору группой лиц, а также в служебном подлоге – по ч. 4 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

В случае доказательства вины эти статьи предусматривают, в частности, наказание в виде лишения свободы и запрета занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

После нескольких дней в СИЗО Медведь вышел из-под стражи

По информации Виталия Глаголы, установленный судом залог за бывшего чиновника уже внесли, после чего он вышел из СИЗО.

"По моим сведениям, за бывшего мэра Рахова Виктора Медведя внесли залог в размере 332 800 гривен, и он уже вышел из СИЗО", — сообщил журналист.

Он напомнил, что 10 сентября Медведь после почти трех лет пребывания за границей был экстрадирован из Румынии в Украину. На следующий день суд поместил его под стражу, но оставил "дверь на улицу" – возможность выйти под залог.

"Залог внесли — Медвид на свободе. И это после международного розыска, задержания за границей, судебных разбирательств в Румынии и экстрадиции в Украину", — отметил Глагола.

Как сообщал OBOZ.UA, 30 июня 2023 года Виктор Медведь, досрочно сложивший полномочия мэра, незаконно выехал за границу. Незадолго до этого сотрудники Бюро экономической безопасности объявили ему о подозрении по факту присвоения средств, полученных в рамках международных грантовых программ, в размере 2,2 млн грн.

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