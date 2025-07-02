Первого 'клиента' нашел через соцсети: ГБР задержало военнослужащего, который пытался продать оружие на более чем 1,7 млн грн

В Донецкой области задержан военный, который пытался продать оружие из воинской части. Приблизительная его стоимость составляет более 1,7 млн грн.

Видео дня

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований. Там отметили, что в целом задокументированы факты продажи 35 гранат и 12 гранатометов, которые находились на вооружении подразделения фигуранта.

"Работники ГБР задержали и сообщили о подозрении военнослужащему, который пытался незаконно реализовать вооружение, находившееся на балансе его воинской части в Донецкой области", – говорится в сообщении.

Известно, что в апреле 2025 года мужчина нашел "покупателя" через социальные сети и обменял похищенные из воинской части 26 гранат и 9 гранатометов на беспилотник. Впоследствии этот дрон военный продал гражданскому лицу из Харьковской области за 40 тысяч гривен.

После удачной сделки злоумышленник попытался реализовать еще 9 гранат и 3 гранатомета за 65 тысяч гривен, однако был задержан сотрудниками ГБР.

Правоохранители изъяли все огнестрельное оружие, включая то, что уже было перепродано, а также сам БПЛА. После завершения всех необходимых процессуальных действий вооружение будет возвращено в Вооруженные силы Украины.

Напомним, в Днепре сотрудники ГБР и СБУ завершили досудебное расследование в отношении работника ТЦК, который "продал" представителям футбольной команды "защиту" от мобилизации. За совершение противоправных действий мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, Государственное бюро расследований разоблачило командира взвода одной из воинских частей, который безосновательно начислил боевые выплаты своей подчиненной. Это привело к убыткам на более чем 600 тысяч гривен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!