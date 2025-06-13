В Донецкой области разоблачили командира взвода, который допустил незаконные боевые выплаты на более 600 тыс. грн. Фото

Государственное бюро расследований разоблачило командира взвода одной из воинских частей, который допустил безосновательное начисление боевых выплат своей подчиненной. Общая сумма ущерба составила более 600 тысяч гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГБР. Отмечается, что при оперативном сопровождении Службы безопасности Украины было сообщено о подозрении военному.

По информации ГБР, инцидент произошел в одной из воинских частей, размещенных на территории Донецкой области. В период с 2022 по 2023 год командир взвода подал ряд рапортов на начисление дополнительного вознаграждения своей подчиненной за якобы участие в боевых действиях. Однако, как выяснилось, военнослужащая все это время находилась в тылу и к выполнению боевых задач не привлекалась.

Несмотря на это, командир без надлежащей проверки фактических оснований подписывал документы, что стало основанием для незаконных выплат из государственного бюджета. Согласно действующему законодательству, именно он должен был обеспечить надлежащий контроль за обоснованностью расходов.

"Чиновник не обеспечил надлежащего контроля за целевым использованием бюджетных средств, что входило в его служебные обязанности. Вследствие такой халатности из государственного бюджета было безосновательно выплачено более 600 тыс. грн", – говорится в сообщении.

По результатам расследования, военному сообщили о подозрении по части 4 статьи 425 Уголовного кодекса Украины – халатное отношение к военной службе в условиях военного положения, что привело к тяжелым последствиям.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, а оперативное сопровождение – Служба безопасности Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, ГБР сообщило о подозрении инструктору, который избил военнослужащего на учебном полигоне в Кировоградской области. Теперь ему грозит до 12 лет за решеткой.

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