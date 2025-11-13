Передавал россиянам разработки для БПЛА: прокуроры объявили обвинение харьковскому преподавателю. Фото

В среду, 12 ноября, было завершено оглашение обвинительного акта по делу в отношении бывшего преподавателя одного из харьковских вузов. По версии следствия, в течение октября 2022 – августа 2024 года он разрабатывал и передавал технические материалы, которые могли быть использованы государством-агрессором для создания ударных беспилотных летательных аппаратов, в частности дронов типа "Герань".

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора. По данным следствия, речь идет о системной подготовке и передаче РФ предпроектных предложений, чертежей и научных отчетов с техническими расчетами двигателей и систем запуска.

Экспертиза подтвердила, что эти материалы имеют военное назначение и могут быть использованы для разработки, испытаний и производства боевых БПЛА. Передача таких технологий, по оценке специалистов, могла нанести ущерб обороноспособности Украины.

Во время следственных действий изъяты электронные носители с перепиской и доказательствами пересылки технических материалов российским сотрудникам, привлеченным к производству дронов.

Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины"Пособничество государству-агрессору, совершенное по предварительному сговору группой лиц". Впрочем, обвиняемый в судебном заседании заявил, что вину не признает.

