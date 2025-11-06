СБУ задержала российского агента, который пытался пустить под откос военный эшелон возле Харькова. Фото

В Харьковской области российский агент пытался "перерезать" один из железнодорожных маршрутов Сил обороны Украины. 54-летний мужчина хотел подорвать пути, чтобы грузовой военный поезд сошел с рельсов.

Видео дня

Контрразведка Службы безопасности сорвала план врага: предотвратила новый взрыв и задержала преступника на этапе подготовки к диверсии. Об этом пресс-служба ведомства сообщила 6 ноября на официальном сайте.

Что известно о помощнике страны-агрессора и его работе на оккупантов

Правоохранительные органы установили, что для выполнения преступных задач представители России завербовали 54-летнего местного механика. Вражеские спецслужбисты обратили на него внимание, потому что мужчина публиковал в Telegram-каналах антиукраинские комментарии.

Сначала фигурант заложил под шпалы собственноручно изготовленное самодельное взрывное устройство, оснащенное датчиком. Произошла детонация, однако взрыв не привел к сходу поезда с рельсов.

После этого враг поручил агенту следующее задание: заложить другое СВУ, но уже не на пути, а под военный эшелон. На этот раз взрыва не произошло, поскольку СБУ разоблачила предателя.

Следователи установили, что инструкции по сбору взрывчатки мужчина получил от противника после вербовки. Ему передали датчики и 8 килограммов пластида, использовав беспилотник. Российский дрон сбросил груз в заранее оговоренном месте в Харьковском районе.

При обысках у задержанного изъят смартфон с доказательствами сотрудничества с врагом.

Следователи Службы безопасности Украины сообщили фигуранту о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 113 (подготовка к совершению диверсии в условиях военного положения);

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение со взрывчатыми веществами).

Предателю уже избрана мера пресечения. Он находится в СИЗО без права внесения залога.

За содеянное жителю Харьковщины грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента ФСБ РФ, который корректировал вражеские удары по Краматорску. Фигурантом оказался 32-летний наркозависимый из прифронтового города.

– СБУ также поймала информатора страны-агрессора, который расставлял "видеоловушки" на "Укрзалізниці". Предателем оказался 18-летний житель Кременчугского района Полтавской области.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!