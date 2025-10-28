Партнер гауляйтера Крыма Аксенова Валерий Горбатов контролирует 4000 га в Житомирской области – СМИ

Бывший председатель Совета министров Автономной Республики Крым, экс-народный депутат нескольких созывов Валерий Горбатов контролирует компании, занимающиеся сельским хозяйством и арендующие более 900 участков на почти 4000 га в Житомирской области. Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на издание "Коротко.Про".

Журналисты утверждают, что в 2022 году Государственное бюро расследований уличило Горбатова в финансировании террористической организации "Донецкая народная республика", а также в присвоении культурных ценностей во временно оккупированном Крыму. Однако, несмотря на аресты имущества, компании Горбатова успешно зарабатывают на агробизнесе, а сам он сбежал на временно оккупированные территории.

Издание напоминает, что в июне 2022 года Государственное бюро расследований разоблачило Горбатова в финансировании террористов "ДНР" через крымские компании, которые мужчина перерегистрировал по российскому законодательству. По оперативным данным, бывший депутат сбежал из Киева на оккупированные территории накануне полномасштабной российской агрессии. Детективы также нашли связи Горбатова с самопровозглашенным премьером оккупированного Крыма Сергеем Аксеновым: жена последнего предоставляла доверенность Горбатову на управление своим имуществом. Во время обысков у него на чердаке нашли коллекцию из 6 тысяч артефактов – культурных ценностей, незаконно вывезенных из Крыма.

"Уголовное производство №62022000000000160 открыто по ч. 4 ст. 110-2 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины); ч. 3 ст. 436-2 УК Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников). Дальнейшая судьба этого производства пока неизвестна", – утверждают "Украинские новости".

Несмотря на это, по данным издания, Горбатов сохраняет контроль над компаниями, обрабатывающими около 900 участков на почти 4000 га земли на территории Житомирской области. Речь идет, в частности, об ООО "Восток-агротрейд" (35893156), которая среди других компаний Горбатова фигурировала в уголовном производстве ГБР. Формально жена Горбатова – Ирина Валерьевна Горбатова – была конечным бенефициаром ООО "Восток-агротрейд" через кипрскую компанию LOKRIDA INVESTMENT LTD (HE 263726) до июня 2020 года. Затем компанию передали Яну Дементьеву – это адвокат, который представлял интересы "Благотворительного союза" (так компания называлась раньше) в судах еще в 2019 году.

Журналисты пишут, что в ООО "Инвестбудагро" (33651676), которое контролирует склады и промышленные мощности в одном из сел на Житомирщине, экс-премьер Крыма до сих пор лично значится конечным бенефициаром.

Издание отмечает, что партнером Горбатова в Крыму был нынешний самопровозглашенный премьер полуострова Сергей Аксенов, с которым они еще в начале 2000-х приватизировали Симферопольскую фурнитурную фабрику и Ялтинский хладокомбинат, ряд объектов в Алуште, бизнес-центр Berg в Симферополе. В украинском реестре Горбатов до сих пор вместе с Аксеновым является учредителем общественной организации "Спортивный клуб "Хваранг-До" (33266837). "В специфических кругах ее называют связанной с рядом криминальных группировок, которые традиционно используют такие структуры для прикрытия своей преступной деятельности", – отмечает издание.

"Через жену Ирину Горбатову Валерий Горбатов ранее владел (и де-факто продолжает владеть сейчас) долей в ООО "Таврида Инвест" (36148892) – 4 объекта в Крыму, ООО "Союз Инвест" (36048761), ООО "Гарант-СН" (36951244) и ООО "Инвест Крым" (36217981) – по одному зданию в Симферополе. В ряде этих компаний менеджером, который "подхватил" формальное управление после семьи Горбатовых, является или был до недавнего времени Григорий Васильевич Цёма. Цёма также из Крыма, он фигурирует в уголовном производстве о финансировании "ДНР" как одно из подставных лиц Горбатова. Кроме крымских активов, есть также и компании с земельными участками в Житомирской области – ООО "Хаски-Инвест" (34343330), ООО "Фарсикон" (43945528) – последняя владеет 6 гаражами в Святошинском районе Киева, ранее это был бизнес Юрия Горбатова, сына Валерия Горбатова. А на мать Цёмы, Надежду Сагатович, с 2025 года переписано ООО "БСБС+", учредителем которого был "Благотворительный союз", – отмечает издание.

Как утверждают журналисты, на этом записана типография ООО "Полиграфический центр "Новая Эра" (30087819). Это полиграфия, где чиновники заказывали полиграфию на полуострове еще со времен, когда Горбатов был премьером АРК. До Цёмы владельцем была кипрская Thetopinact LTD Ирины Горбатовой. В 2017 году в российском реестре появилось "зеркало" – ООО "ПЦ Новая эра" (9102060703), которое возглавил Цёма Валерий Васильевич, родной брат Григория. Валерий является гражданином РФ – его идентификационный налоговый номер 910520542924, выданный в Крыму. Сейчас российский ПЦ "Новая эра" контролирует человек по имени Дмитрий Серафимович Бурчевский. Он также является ликвидатором ряда компаний: ООО "СЧ ИСТЕЙТСЕРВИС", ООО "КРЫМАГРОТЕХПИЩЕПРОМ", ООО "ИНВЕСТ-РЕКОНСТРУКЦИЯ". Первой компанией до этого владела Ольга Валерьевна Соловьева, девичья фамилия которой Горбатова – это дочь Валерия Горбатова, которая имеет российский идентификационный код 910226969768, также выданный в Крыму.