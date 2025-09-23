Организатор выдавал себя за прокурора: в Одесской области разоблачили новую схему переправки мужчин через госграницу. Фото

В Одесской области правоохранители разоблачили новую схему переправки мужчин призывного возраста через границу. Ее организатор, благодаря фальшивому удостоверению, выдавал себя за прокурора.

Стоимость его услуг оценивалась от 12 до 14 тыс. долларов США. Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре 23 сентября.

Детали дела

По данным следствия, житель региона организовал схему незаконной переправки мужчин за границу, используя поддельное удостоверение прокурора. Это позволяло ему беспрепятственно проезжать блокпосты и транзитный участок автодороги М-15.

В сговоре с неустановленным сообщником он организовал перевозку двух человек к месту незаконного пересечения государственной границы.

Чтобы обойти проверки, мужчина пользовался автомобилем с фальшивыми номерами. Так на блокпосту в Болграде он показал поддельное удостоверение прокурора, объяснив, что пассажиры якобы являются "понятыми" для следственных действий.

Правоохранители задержали злоумышленника прямо при попытке реализовать схему.

"Сейчас псевдопрокурору сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через госграницу, подделке документов и самовольном присвоении властных полномочий с использованием удостоверения правоохранителя (ч. 3 ст. 332, ч. 2 ст. 353, ч. 4 ст. 358 УК Украины)", – указано в сообщении.

Злоумышленник находится под стражей с возможностью внесения залога в сумме более 900 тыс. грн.

Напомним, ранее во Львовской области разоблачили схему нелегальной переправки мужчин за границу по поддельным документам. Организатором оказался 41-летний житель Тернопольщины, который за "услугу" просил 18,5 тыс. долларов с человека.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве мужчина обещал женщине за 2 тысячи долларов снять с розыска в базе "Оберіг" ее военнообязанного мужа. Теперь ему грозит до восьми лет тюрьмы с конфискацией имущества.

