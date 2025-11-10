Собирался установить растяжку в парке: СБУ задержала агента ФСБ, который готовил теракт в Харькове. Фото

Служба безопасности Украины предотвратила террористический акт в Харькове и задержала агента ФСБ, который готовил взрыв в городском парке. Мужчина планировал установить растяжку с гранатой Ф-1 и подготовить еще одно взрывное устройство в центре города, чтобы напугать жителей и создать панику.

Видео дня

Об этом сообщает СБУ. По материалам дела, 62-летний местный житель получил от оккупантов координаты тайника, где находился боеприпас, и забрал гранату.

Затем он приобрел на рынке малозаметную леску, чтобы присоединить ее к предохранителю. План террориста предусматривал подрыв в многолюдном месте, а также изготовление самодельного взрывного устройства из пластида и взрывчатой жидкости, которое российские спецслужбы должны были дистанционно взорвать в центре Харькова во время часа пик.

Благодаря оперативным действиям СБУ мужчину задержали на горячем, когда он уже устанавливал растяжку. Во время обысков по месту жительства обнаружены телефоны для снаряжения взрывчатки, рация, смартфон и планшет с доказательствами его контактов с врагом.

Как установило следствие, агент ФСБ был завербован через жену, которая проживает в Москве и работает на российскую спецслужбу.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения); ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (приготовление к совершению террористического акта по предварительному сговору группой лиц).

Он находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что СБУ задержала российского агента, который пытался пустить под откос военный эшелон возле Харькова. 54-летний механик из Харьковской области собирался для этого взорвать пути. Задержали его на этапе подготовки к диверсии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!