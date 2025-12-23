Нарушение санитарных норм и кишечная палочка: в школах Николаева разоблачили нарушения при организации питания. Фото

В Николаеве прокуроры объявили подозрение должностным лицам из-за многочисленных нарушений санитарных норм и кишечной палочки в школьной еде. Подозрения получили один из чиновников и частная предпринимательница.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины. Правоохранители изъяли документацию о закупке услуг и поставки продуктов, а также образцы пищи, которую получали школьники.

Что известно

Компания, которая поставляла еду для школьников, и коммунальное предприятие, которое отвечало за организацию питания, работали с нарушением санитарных правил. В продуктах обнаружили опасные бактерии, которые способны вызвать кишечные инфекции.

"Сообщено о подозрении директору общества с ограниченной ответственностью и исполняющему обязанности директора Коммунального производственного предприятия по организации питания в учебных заведениях Николаевского городского совета", – говорится в сообщении.

Чиновник, как стало известно, заключил договор с обществом с ограниченной ответственностью, в лице директора предприятия, по обеспечению сбалансированного питания воспитанников и учеников. При этом они осознавали, что из-за ремонта и отсутствия необходимых мощностей предприятие не могло готовить пищу в заявленных объемах и надлежащего качества. Однако чиновник создал юридические основания для возможной растраты бюджетных денег

А директор общества подала недостоверную тендерную документацию с целью получения средств из местного бюджета. Предприятие, которое должно было обеспечивать питание в соответствии с циклическим меню и натуральными нормами, не осуществляло надлежащего контроля за качеством и безопасностью продуктов и нарушало санитарные требования.

Что говорит Офис Генпрокурора

В Генпрокуратуре добавили, что по результатам исследования нашли многочисленные нарушения санитарного законодательства и требований безопасности продуктов, а также обнаружены бактерии группы кишечной палочки, которая опасна для здоровья детей.

"После проведения обысков и установления нарушений, 15 декабря Николаевским городским советом расторгнут договор на оказание услуг по организации питания детей, заключенный 01.12.2025 между Коммунальным производственным предприятием и ООО", – говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры.

Директору ООО инкриминируют нарушение санитарных правил и норм, установленных для предотвращения инфекционных болезней, что могло привести к их распространению, а также незаконченное покушение на завладение бюджетными средствами путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения в особо крупных размерах ч. 1 ст. 325, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 УКУ.

В то же время действия и.о. директора коммунального предприятия квалифицированы какзаконченное покушение на растрату чужого имущества путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 191 УКУ).

Что этому предшествовало

Напомним, скандал из-за школьного питания в Николаеве разгорелся 15 декабря 2025 года. В части учебных заведений в тестовом формате заработал кейтеринг, тендер на который выиграла компания "Проссекко 8", которая в первый день не смогла обеспечить полноценное питание школьников, в результате чего еду для детей готовили под открытым небом.

В то же время родители школьников лицея №40 пожаловались на то, что блюда, которые привозят в учебное заведение в боксах, часто невозможно есть, ведь они не вкусные. Тогда как в школьном буфете заоблачные цены на хлебобулочные изделия, которые напоминают стоимость выпечки в Верховной Раде.

Как сообщал OBOZ.UA, такая ситуация возмущает даже городских педагогов. Учитель Анна Шевченко выложила в социальной сети Facebook фото обеда из школьной столовой Николаева, возмутившись, что размер порции не соответствует тому, который указан в меню. В частности, по ее словам, на тарелке было мало картофеля, тогда как его должно было быть 150 грамм.

