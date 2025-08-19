На Закарпатье священник пытался вывезти уклониста за границу под рясами: фото с места

В Закарпатской области пограничники Чопского отряда разоблачили священнослужителя Украинской православной церкви, который пытался переправить через границу военнообязанного. Священник спрятал его под рясами в своем автомобиле.

Видео дня

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины. Пограничный наряд в Ужгородском районе остановил для проверки автомобиль Mercedes, который двигался в направлении границы. За рулем был 50-летний мужчина, который предоставил для проверки удостоверение священнослужителя одного из монастырей Закарпатья.

Осмотрев транспортное средство, пограничники нашли в нем "пассажира" под рясами на заднем сиденье. Им оказался 41-летний житель Сумщины.

"Что это вы, под рясами? Выходите!" – говорит на видео работник ГПСУ нарушителю.

Священник признался, что связался с мужчиной через общих знакомых и обязался довезти его до границы со Словакией за денежное вознаграждение в размере 10 тысяч долларов США. Пассажир должен был рассчитаться за эту "услугу" после удачного пересечения госграницы. Монах забрал сумчанина в Киеве и спрятал под обрядовым нарядом, чтобы незаметно перевезти через границу.

На место задержания вызвали следственно-оперативную группу Национальной полиции. Как сообщили в ГПСУ, в действиях священнослужителя усматривают признаки уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.332 УКУ (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Соответствующее сообщение направлено на адрес Нацполиции.

А пассажиру придется также отвечать перед законом в соответствии со ст.204-1 КУоАП (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины).

Как сообщал OBOZ.UA, в Одесской области были разоблачены очередные незаконные "перевозчики" нарушителей за границу. Они пытались переправить уклонистов через Молдову, но трансфер оказался неудачным.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!