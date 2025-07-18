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На Волыни задержали военнослужащего, который пытался наладить "бизнес" по продаже фиктивных документов для выезда за границу

Ольга Липич
Расследование
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На Волыни задержали военнослужащего, который пытался наладить 'бизнес' по продаже фиктивных документов для выезда за границу

В Волынской обалсти сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали военнослужащего одного из правоохранительных органов, который планировал продавать уклонистам фейковые медицинские документы. Наладить "бизнес" мужчине так и не удалось – его задержали и могут посадить за решетку на 8 лет.

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Об этом сообщили на официальном сайте ГБР в пятницу, 18 июля. Отмечается, что военнослужащий планировал наладить схему по продаже фейковых медицинских документов для уклонения мужчин от службы с возможностью дальнейшего выезда за границу.

На Волыни задержали военнослужащего, который пытался наладить "бизнес" по продаже фиктивных документов для выезда за границу

По данным следствия, фигурант сначала протестировал схему на себе – через подставного медика одной из больниц Волыни, он оформил инвалидность на основе вымышленного диагноза "сахарный диабет с осложнениями".

В дальнейшем он планировал продавать такие справки военнообязанным за 7 тысяч долларов.

"В частности, он предложил свои услуги за 7 тысяч долларов одному из коллег, заверив, что "все уже договорено с врачами". Во время передачи денег военнослужащего задержали", – сказано в сообщении.

На Волыни задержали военнослужащего, который пытался наладить "бизнес" по продаже фиктивных документов для выезда за границу
На Волыни задержали военнослужащего, который пытался наладить "бизнес" по продаже фиктивных документов для выезда за границу

Во время обыска в его автомобиле изъяты телефоны, документы и другие доказательства противоправной деятельности.

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (вымогательство неправомерной выгоды за влияние на принятие решения). Санкция статьи – до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

На Волыни задержали военнослужащего, который пытался наладить "бизнес" по продаже фиктивных документов для выезда за границу

Работники ГБР подали в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Правоохранители также устанавливают других участников схемы, в частности среди медицинского персонала.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области задержан военный, который пытался продать оружие из воинской части. Приблизительная его стоимость составляет более 1,7 млн грн.

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