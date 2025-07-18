На Волыни задержали военнослужащего, который пытался наладить 'бизнес' по продаже фиктивных документов для выезда за границу

В Волынской обалсти сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали военнослужащего одного из правоохранительных органов, который планировал продавать уклонистам фейковые медицинские документы. Наладить "бизнес" мужчине так и не удалось – его задержали и могут посадить за решетку на 8 лет.

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Об этом сообщили на официальном сайте ГБР в пятницу, 18 июля. Отмечается, что военнослужащий планировал наладить схему по продаже фейковых медицинских документов для уклонения мужчин от службы с возможностью дальнейшего выезда за границу.

По данным следствия, фигурант сначала протестировал схему на себе – через подставного медика одной из больниц Волыни, он оформил инвалидность на основе вымышленного диагноза "сахарный диабет с осложнениями".

В дальнейшем он планировал продавать такие справки военнообязанным за 7 тысяч долларов.

"В частности, он предложил свои услуги за 7 тысяч долларов одному из коллег, заверив, что "все уже договорено с врачами". Во время передачи денег военнослужащего задержали", – сказано в сообщении.

Во время обыска в его автомобиле изъяты телефоны, документы и другие доказательства противоправной деятельности.

Фигуранту сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 УК Украины (вымогательство неправомерной выгоды за влияние на принятие решения). Санкция статьи – до 8 лет заключения с конфискацией имущества.

Работники ГБР подали в суд ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Правоохранители также устанавливают других участников схемы, в частности среди медицинского персонала.

Как сообщал OBOZ.UA, в Донецкой области задержан военный, который пытался продать оружие из воинской части. Приблизительная его стоимость составляет более 1,7 млн грн.

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